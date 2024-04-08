10 стильних сумок на літо 2024 року: які моделі вибрати, щоб бути у тренді

Після тихої розкоші, яка домінувала деякий час у світі моди, можна помітити, що влітку цього року в тренді все ж таки будуть більш креативні варіанти сумок.

На відміну від багатьох інших речей вашого гардеробу - сумка - служитиме довго, тому це річ, у яку варто інвестувати. Але також це, безумовно, ще й спосіб підкреслювати свою індивідуальність, акцентувати на образі і просто обов'язковий елемент гардеробу, який допоможе тримати всі важливі речі біля себе.

Влітку 2024 року в тренді буде багато різних моделей сумок і нижче ми зібрали варіанти, які будуть особливо популярними та актуальними.

Сумки-відра

Це незвичайний аксесуар, який з'явився у колекціях багатьох брендів. Сумки-відра місткі і бувають абсолютно різних дизайнів, тому зроблять образ запам'ятовувальним і креативним.

Фото: Associated Press

Сумки з короткими ручками

Після багатьох років царювання у світі моди сумок через плече і з довгими ручками, несподівано в тренді виявилися жіночніші моделі з короткими ручками - одинарними та подвійними.

Фото: Associated Press

Плетені сумки

Це ідеальний варіант на літо, оскільки такі сумки підійдуть до будь-якої літньої сукні. Така сумка ідеально впишеться у повсякденне життя, а також вони мають приємні текстури і часто досить оригінальні за рахунок різних візерунків плетінь і розмірів.

Фото: Associated Press

Сумки із декором

Особливо популярні влітку будуть сумки з торочкою, причому зовсім різною: зі шкіри, ниток, бісеру і навіть пір'я. Але також будуть у тренді і варіанти з брошами, вишивкою, стразами, заклепками, лелітками, бісером та іншими красивими елементами.

Фото: Getty Images

Сумки-конверти

Це забутий аксесуар, який знову повертає собі популярність. Сумки-конверти матимуть гарний вигляд як з діловим вбранням, так і з вечірнім. І також попри свій невеликий розмір, вони зможуть вмістити найнеобхідніші для вас речі.

Фото: Associated Press

Креативні сумки

Літо — чудовий час для експериментів зі стилем, тому якщо ви давно хотіли незвичайний аксесуар, то це чудовий час, щоб його придбати та стилізувати. Підійдуть такі сумки не до всіх вбрань, але надають луку оригінальності.

Фото: Getty Images

Сумки-карго

Минулого року всі божеволіли від штанів-карго, характерних безліччю кишень, але ось 2024-й приніс нам сумки в такій стилістиці. Це досить практична модель, оскільки для кожної кишені можна знайти застосування.

Фото: Getty Images

Сумки з металевими ручками, ланцюжками

Такі сумки мають дуже стильний та незвичний вигляд. З ними можна легко міксувати прикраси та інші аксесуари, бо сама сумка більше нагадує прикрасу.

Фото: Associated Press

Сумка-чохол

Цей аксесуар став з'являтися у багатьох брендів і набирає популярності. Хоча здається, що покласти телефон можна і у звичайну сумку, проте набагато зручніше, коли він саме в такому положенні ще й у стильному чохлі.

Фото: Getty Images

Сумки-хобо

Хоча ця модель вже давно не новинка на модному Олімпі, однак знову буде популярна, особливо невеликих розмірів і з текстурою. Така сумка поєднуватиметься з багатьма літніми аутфітами та варіантами взуття.

Фото: Getty Images

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