5 липня – день народження бікіні: 12 фактів про культовий купальник

Саме цього дня знаменитий купальник представили публіці і він спричиний ефект бомби, що розірвалася, — у прямому і переносному сенсі цього слова.

1. Авторкою першого роздільного купального костюма була Коко Шанель – від бікіні він вирізнявся вищими плавками та більш закритою верхньою частиною.

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2. Творцем бікіні вважається французький дизайнер Луї Реар. Його бікіні складалося з чотирьох трикутних відрізків тканини, два з яких закривали груди, і два – нижню частину тіла, попереду та ззаду. Зараз існує багато різновидів роздільних купальників, але, за словами Реара, бікіні може вважатися справжнім лише в тому разі, якщо його верх і низ легко можна протягнути через обручку.

Фото: Getty Images

3. Назву бікіні отримало на честь випробування ядерної зброї, що відбулося в липні 1946 року на атоле Бікіні – за ступенем впливу на людство ці дві події можна вважати рівними. Слоганом рекламної кампанії стали слова: "Бікіні — це розщеплений атом", що було не тільки асоціацією з подіями на атолі, але й натяком на те, що більш мікроскопічного купальника не існувало в історії — на перше бікіні пішла смужка тканини шириною сімдесят сантиметрів.

4. Сміливим купальник бікіні вважали не через те, що він відкрив ноги і груди, а тому, що оголив пупок — довго це вважалося неприпустимим.

19-річна професійна стриптизерка "Казино де Парі" Мішелін Бернардіні / Фото: Getty Images

5. Першою жінкою, яка наважилася не тільки одягнути бікіні, а й продефілювати в ньому на подіумі, стала 19-річна професійна стриптизерка "Казино де Парі" Мішелін Бернардіні — манекенниці відмовилися демонструвати "це". Показ відбуввався 5 липня 1946 року в паризькому Piscine Molitor. Мішелін була винагороджена за сміливість – за перші кілька днів після цієї події вона отримала понад п'ятдесят тисяч листів, в яких їй освідчувалися в коханні, робили компліменти і навіть пропонували руку і серце.

6. Протягом кількох років після показу бікіні було заборонено на пляжах Франції, Італії, Португалії та Іспанії – у церквах з парафіянами проводилися спеціальні бесіди, в яких священники називали новий купальник "аморальним" і погрожували тим, хто його одягне, карою небесною.

Британська актриса Діана Дорс / Фото: Getty Images

7. Кікі Гоканссон – перша в історії "Міс світу" – одягла бікіні на церемонію нагородження, це трапилося 1951 року, а під час Венеціанського кінофестивалю 1955 року каналами міста каталася на гондолі британська актриса Діана Дорс – вона була одягнена лише у бікіні з коричневої норки. Памела Андерсон одягла біле бікіні на своє весілля – замість сукні.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

8. Бікіні були улюбленим купальником Мерилін Монро, у неї їх було багато. Актриса часто позувала у них на фотосесіях, а от у кіно воліла зніматися у суцільних купальниках.

9. 1962-го журнал Playboy вийшов з обкладинкою, на якій було зображено бікіні.

Фото: Getty Images

10. Популярним у всьому світі бікіні зробила Бріджіт Бардо, вона була першою жінкою, яка з'явилася у відкритому купальнику у фільмі Роже Вадима "І бог створив жінку". На тлі сучасних купальників її сміливе – на ті часи – бікіні в симпатичну квіточку здається зворушливим та цнотливим. Згодом актриса неодноразово виблискувала в таких купальниках на екрані, один із таких фільмів отримав промовисту назву — "Маніна, дівчина в бікіні".

11. Найдорожчим бікіні – принаймні на сьогоднішній день! – вважається творіння Сюзан Розан, дизайнерки спідньої білизни, послугами якої користуються Мадонна та Джанет Джексон. Diamond bikini зроблено з платини та діамантів – на його створення пішло 254 дорогоцінні камені, зокрема два по 54 і 30 каратів – і коштує воно тридцять мільйонів доларів. Так що бікіні від Сюзан Роза – скоріше ювелірна прикраса, а не купальний костюм, у ньому немає ані сантиметра тканини.

Фото: Getty Images

12. Існує кілька різновидів бікіні: манкіні (для чоловіків), монокіні (зі сполученими між собою плавками та ліфчиком), трикіні (більш відверта модель монокіні), нанокіні (купальник із мотузок), буркіні (для мусульманок – задраповане тканиною з ніг до голови) та стринги.

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