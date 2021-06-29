5 трендових жакетів, які повинні бути у кожної модниці

Жакет — важливий елемент, який може завершити образ, стати акцентом і створити правильні пропорції. Що важливо, вони чудово поєднуються з топами і сукнями влітку, а в холодну пору року виконують свою роль у багатошарових луках.

Розповідаємо про п'ять найактуальніших жакетів 2021 роки, на які варто звернути увагу.

Оверсайз

Фасони оверсайз багато років не втрачають своєї популярності і, здається, не підуть в забуття у майбутньому. Жакети з чоловічого плеча, іноді і буквально, відрізняються масивною лінією плечей і довжиною.

Акцент на талії

На противагу оверсайз нинішнього сезону нам потрібен і більш приталений жакет. Плечі в таких моделях можуть бути об'ємними, за рахунок чого створюються правильні пропорції і витончений силует.

Укорочений жакет

Короткі вільні жакети також допомагають зробити акцент на талії, а в парі з костюмними штанямии, кюлотами або спідницею мають дуже гармонійний вигляд. Можливо, у вас колись був укорочений жакет, але особливість такої моделі у 2021 році — вільний силует.

Вирізи

Якщо кроптопи і сорочки з зав'язками стали вже занадто звичними, зверніть увагу на один з останніх актуальних трендів. Сукня, топи, сорочки і навіть жакети із зав'язками та вирізами на талії можна побачити у багатьох брендів у різних інтерпретаціях.

Кольоровий жакет

Барвистість кольору не закінчується на трендовом зеленому, палітра актуальних відтінків як ніколи широка. Рожевий, блакитний, синій, жовтий, помаранчевий — обрати є з чого. Особливо комфортно в теплу пору року буде у кольорових жакетах з льону.

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