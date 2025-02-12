Сучасний офісний дрес-код стає все гнучкішим і джинси вже давно перестали бути символом лише повсякденного стилю.

За правильного підбору фасону та поєднання з елегантними аксесуарами, джинси можуть стати важливою частиною бізнес-кежуального гардеробу. Видання WomanAndHome розповіло, як перетворити свій денім у професійний, стильний образ.

Носіть джинси з піджаком

Поєднання темних, добре підібраних джинсів із класичним пошитим піджаком створює вигляд, який одразу нагадує про традиційну ділову естетику. Піджак додає структурованості та формальності, перетворює звичайний денім на елегантну частину образу.

Тип піджака : вибирайте піджаки класичного крою – наприклад, структурований двобортний чи однобортний піджак, який пасуватиме як для роботи, так і для ділових зустрічей. Важливо, щоб піджак мав гарну посадку, був виготовлений з якісних матеріалів (шерсть, бавовна, льон) і відповідав вашій статурі.

: вибирайте піджаки класичного крою – наприклад, структурований двобортний чи однобортний піджак, який пасуватиме як для роботи, так і для ділових зустрічей. Важливо, щоб піджак мав гарну посадку, був виготовлений з якісних матеріалів (шерсть, бавовна, льон) і відповідав вашій статурі. Колірна гамма: темні кольори, такі як чорний, темно-синій чи темно-сірий, додадуть образу стриманості. Якщо ви хочете додати яскравості, можна обрати піджак із тонким візерунком або делікатним блиском.

темні кольори, такі як чорний, темно-синій чи темно-сірий, додадуть образу стриманості. Якщо ви хочете додати яскравості, можна обрати піджак із тонким візерунком або делікатним блиском. Аксесуари: завершіть образ класичною сорочкою чи шовковою блузкою під піджак, а також стильним паском, який допоможе підкреслити талію.

Комбінуйте джинси із сорочкою

7 способів стилізувати джинси для елегантного офісного образу / Фото: Getty Images

Класична сорочка завжди створює відчуття свіжості та професіоналізму. Поєднання чистого деніму з гарно підібраною сорочкою може стати основою для елегантного бізнес-кежуального образу.

Вибір сорочки: обирайте сорочки з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Сорочки можуть бути як класичними, так і з легкими принтами, але важливо, щоб вони мали акуратний вигляд і були добре прані.

обирайте сорочки з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Сорочки можуть бути як класичними, так і з легкими принтами, але важливо, щоб вони мали акуратний вигляд і були добре прані. Стиль носіння : для офіційнішого вигляду заправте сорочку чи ж залиште її частково заправленою для створення розслабленішого образу. Якщо ви хочете додати певної елегантності, оберіть сорочку з легким об’ємним коміром.

: для офіційнішого вигляду заправте сорочку чи ж залиште її частково заправленою для створення розслабленішого образу. Якщо ви хочете додати певної елегантності, оберіть сорочку з легким об’ємним коміром. Комбінування: доповніть образ витонченими аксесуарами, такими як тонкий пасок, класичні годинники чи стримане намисто

Обирайте темний денім

Темний денім завжди асоціюється з вишуканістю та стриманістю. Він не лише надає професійнішого вигляду, але й легше комбінується з іншими елементами гардероба.

Якість матеріалу: звертайте увагу на товщину деніму – важчий матеріал свідчить про вищу якість. Такі джинси краще зберігають форму та мають елегантний вигляд.

звертайте увагу на товщину деніму – важчий матеріал свідчить про вищу якість. Такі джинси краще зберігають форму та мають елегантний вигляд. Деталі : уникайте джинсів з пошарпаними чи рваними елементами. Свіжі, чисті лінії та акуратно виконані шви додадуть образу професійності.

: уникайте джинсів з пошарпаними чи рваними елементами. Свіжі, чисті лінії та акуратно виконані шви додадуть образу професійності. Колір: темні відтінки, такі як індиго, темно-синій чи чорний, завжди мають офіційніший вигляд. Їх легко поєднувати з класичними сорочками та аксесуарами.

Аксесуари

7 способів стилізувати джинси для елегантного офісного образу / Фото: Getty Images

Аксесуари можуть кардинально змінити ваш образ. Вони доповнюють джинси, додають їм нотки елегантності та завершеності.

Взуття : обирайте класичні туфлі на підборах, лофери чи стильні чоботи. Правильно підібрані туфлі можуть підкреслити ваш стиль і надати образу професійного вигляду.

: обирайте класичні туфлі на підборах, лофери чи стильні чоботи. Правильно підібрані туфлі можуть підкреслити ваш стиль і надати образу професійного вигляду. Прикраси : делікатні ювелірні вироби – невеликі сережки, тонкі намиста чи браслети – можуть стати ідеальним доповненням. Важливо не перевантажувати образ, тому обирайте стримані аксесуари.

: делікатні ювелірні вироби – невеликі сережки, тонкі намиста чи браслети – можуть стати ідеальним доповненням. Важливо не перевантажувати образ, тому обирайте стримані аксесуари. Пасок: стильний пасок не лише додасть інтересу, але й підкреслить талію. Обирайте паски з натуральної шкіри у класичних відтінках, таких як чорний чи коричневий.

Створіть образ за допомогою блейзера

Блейзер – це універсальний елемент гардероба, який доповнює будь-який образ. Він додає структурованості та професійності, створює ефект "офісного шику".

Типи блейзерів: обирайте між класичним двобортним, однобортним або навіть оверсайз варіантами. Важливо, щоб блейзер сидів бездоганно та відповідав вашій статурі.

обирайте між класичним двобортним, однобортним або навіть оверсайз варіантами. Важливо, щоб блейзер сидів бездоганно та відповідав вашій статурі. Кольори : для бізнес-кежуалу рекомендується обирати нейтральні відтінки – чорний, темно-синій, верблюжий чи кремовий. Для створення оригінального вигляду можна додати блейзер з елементами клітинки чи навіть з яскравими акцентами.

: для бізнес-кежуалу рекомендується обирати нейтральні відтінки – чорний, темно-синій, верблюжий чи кремовий. Для створення оригінального вигляду можна додати блейзер з елементами клітинки чи навіть з яскравими акцентами. Комбінування: носіть блейзер поверх класичної сорочки чи шовкової блузки, це створює гармонійний контраст із денімом. Блейзер можна знімати протягом дня, але він має залишатися частиною вашого образу.

Створіть монохромний образ

Монохромні образи завжди мають стильний та сучасний вигляд. Оберіть один основний колір для верхнього та нижнього одягу, так ви створюєте вишукану гармонію, яка має дуже професійний вигляд.

Палітра кольорів: поєднуйте чорні чи темно-сині джинси з білими чи чорними сорочками. Таке поєднання створює класичний контраст, який не виходить з моди.

поєднуйте чорні чи темно-сині джинси з білими чи чорними сорочками. Таке поєднання створює класичний контраст, який не виходить з моди. Текстурний контраст: для додаткового ефекту можна експериментувати з різними текстурами – наприклад, матовий денім у поєднанні з легким блиском шовкової блузки чи легкого светра.

для додаткового ефекту можна експериментувати з різними текстурами – наприклад, матовий денім у поєднанні з легким блиском шовкової блузки чи легкого светра. Акценти: додайте один яскравий акцент – наприклад, витончений пасок або стильне взуття, щоб оживити образ і додати йому індивідуальності.

Підберіть правильний крій

7 способів стилізувати джинси для елегантного офісного образу / Фото: Getty Images

Окрім вибору правильних аксесуарів, дуже важливо звернути увагу на сам тип джинсів. Правильний крій – не лише образ, але й якість матеріалу, яка визначає, як джинси сидять на вас і який вигляд мають у цілому.

Крій : вузькі джинси, прямі крої чи моделі з легким кльошем можуть бути використані для створення елегантного образу. Важливо, щоб джинси мали сучасний силует, який пасує вашій фігурі.

: вузькі джинси, прямі крої чи моделі з легким кльошем можуть бути використані для створення елегантного образу. Важливо, щоб джинси мали сучасний силует, який пасує вашій фігурі. Якість матеріалу: звертайте увагу на товщину деніму – щільніший матеріал зазвичай свідчить про кращу якість. Оцініть також деталі, такі як шви, ґудзики та блискавки. Чітко виконані деталі – це гарантія довговічності та елегантного вигляду.

звертайте увагу на товщину деніму – щільніший матеріал зазвичай свідчить про кращу якість. Оцініть також деталі, такі як шви, ґудзики та блискавки. Чітко виконані деталі – це гарантія довговічності та елегантного вигляду. Функціональність: вибирайте моделі, які легко поєднуватимуться з іншими речами вашого гардероба, будуть створювати як офіційний, так і повсякденний образ. Для офісу краще підходять джинси темного відтінку, які можна носити з класичними сорочками, піджаками та елегантним взуттям.

Сучасний бізнес-кежуал – це мистецтво знаходження балансу між елегантністю та повсякденністю. Джинси можуть стати центральним елементом цього образу, якщо їх правильно стилізувати.

Звертайте увагу не лише на самі джинси, але й на те, як вони вписуються у загальну концепцію вашого гардероба. Висока якість деніму, чисті лінії, гармонійне поєднання кольорів і аксесуарів – ось що допоможе вам завжди виглядати зібрано, незалежно від офісного дрес-коду.

Ми також писали про те, як стилізувати джинси та піджак для повсякденного вбрання.

Читайте також: