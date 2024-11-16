Аксесуари на холодний сезон 2024-2025: Андре Тан назвав топ-5 найстильніших речей

Відомий дизайнер назвав модні аксесуари, які зроблять ваш образ цікавішим, яскравішим і довершеним.

Перше – це рукавички, особливо кольорові та об'ємні. Вони можуть бути як самостійним акцентом, так і в тон сумки чи взуття.

Друге – обвіс на сумках. Прикрашаємо сумки брелоками й ланцюжками. Чим об'ємніше та незвичайніше – тим крутіше.

Третє – щільні кольорові колготки. Обирайте трендові кольори цього сезону: темно-бордовий, смарагдовий, коричневий, хакі, сірий.

Четверте – шарф або палантин у тон пальта. Краще, щоб він був з такої ж тканини. Таким палантином можна створювати гарне драпування і фіксувати його брошкою або чимось дуже гарним.

П’яте – офісна краватка. Офісний стиль досі дуже актуальний на всіх подіумах світу. Також зараз популярні кольорові краватки, які можна носити не лише з сорочками, а й зі звичайними лонгслівами.

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