Школа стилю
Акценти, які зроблять будь-який образ помітним: Андре Тан назвав нові модні тренди

Дизайнер зібрав речі, які миттєво привертають увагу і роблять лук сучасним та стильним.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Червоний колір

Це не просто колір, а справжній магніт для уваги, навіть найпростіший тотал лук буде з ним одразу розкішним і дорогим. Це саме той відтінок, що змусить будь-якого чоловіка обертатись вам услід.

Мереживні топи і туніки

Це ніжно, жіночно і дуже елегантно. Вони працюють під джинси, під строгий костюм. Це ідеальний вибір для романтичної вечері і не тільки.

Блакитний

Це головний колір року. Костюм або сукня у цьому відтінку мають сучасний і стильний вигляд. Додавайте у луки тонкий ремінець і це буде просто на мільйон.

Яскраві сумки нестандартної форми

Вони додають грайливості і роблять будь-який образ унікальним, крутим. З таким акцентом навіть монохромний лук стає миттєво помітним.

