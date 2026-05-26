- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Акценти, які зроблять будь-який образ помітним: Андре Тан назвав нові модні тренди
Дизайнер зібрав речі, які миттєво привертають увагу і роблять лук сучасним та стильним.
Червоний колір
Це не просто колір, а справжній магніт для уваги, навіть найпростіший тотал лук буде з ним одразу розкішним і дорогим. Це саме той відтінок, що змусить будь-якого чоловіка обертатись вам услід.
Мереживні топи і туніки
Це ніжно, жіночно і дуже елегантно. Вони працюють під джинси, під строгий костюм. Це ідеальний вибір для романтичної вечері і не тільки.
Блакитний
Це головний колір року. Костюм або сукня у цьому відтінку мають сучасний і стильний вигляд. Додавайте у луки тонкий ремінець і це буде просто на мільйон.
Яскраві сумки нестандартної форми
Вони додають грайливості і роблять будь-який образ унікальним, крутим. З таким акцентом навіть монохромний лук стає миттєво помітним.