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Американський бренд випустив сорочки із прапором України на серці

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Американський бренд випустив сорочки із прапором України на серці

Bode

Ще один відомий бренд висловив підтримку. Кошти від продажу будуть перераховані постраждалим.

Американський бренд люксового чоловічого одягу Bode приєднався до численних колег, які підтримують Україну. Bode випустив дві стильні білі сорочки з маленьким вишитим прапором України на грудях.

На сайті бренду представлена така сорочка з довгими та короткими рукавами. Вартість виробів не маленька - 648 та 598 доларів.

"Ці предмети одягу прикрашені вишитым вручну та аплікованим українським прапором; немає двох однакових частин. 100% виручки буде передано до фонду "Голоси дітей" для допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні", — йдеться на сторінці бренду в Instagram.

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