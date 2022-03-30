Американський бренд випустив унікальну футболку із українським прапором

Світ моди продовжує активно підтримувати Україну та багато брендів створюють унікальні речі, щоб зібрати кошти для постраждалих.

Американський бренд Rowing Blazers створив футболку на підтримку України. На виробі є синьо-жовтий прапор, який тримає чоловік. Автором зображення став модний ілюстратор Річард Хейнс.

Придбати футболку усі охочі допомогти Україні зможуть на сайті бренду. 100% роздрібної вартості кожної покупки буде передано до фонду, який надає невідкладну допомогу постраждалим українським дітям та їхнім сім'ям: їжу, воду, гігієнічні набори, психосоціальну підтримку та грошову допомогу.

"Чи змінить світ футболка? Ні. Навіть не близько. Але важливо, щоб ми щось робили, а не просто займалися своїми днями, життям і випуском продуктів, начебто зараз все гаразд. Це не так. Одна з моїх найкращих подруг, неймовірна жінка, служила в організації "Врятуйте дітей" у зонах активних конфліктів, включаючи Афганістан і Сомалі. Завдяки їй я близько знайомий з тією дивовижною роботою, яку проводить "Врятуйте дітей", і з тим, наскільки важливою є ця організація. Доки свыт із жахом спостерігає за подіями, що розгортаються в Україні, організація "Врятуйте дітей" надає життєво важливу допомогу дітям та їхнім сім'ям на місцях", — йдеться у заяві бренду.

"Моя перша реакція під час кризи: зробити малюнок. Коли я опублікував малюнок самотньої людини, що тримає український прапор, одразу ж був позитивний відгук і нагадування про об'єднуючу силу мистецтва. Я дуже радий співпрацювати з Rowing Blazers і знати, що цей малюнок принесе Фонду порятунку дітей України у кризових ситуаціях", – прокоментував свою роботу ілюстратор.

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