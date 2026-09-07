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- Школа стилю
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Андре Тан назвав 4 головні тренди серед аксесуарів на осінь 2026 року
Які аксесуари будуть особливо актуальними цієї осені та які деталі допоможуть освіжити навіть найпростіший образ? Дизайнер назвав головні тренди сезону.
Восени 2026 року саме аксесуари можуть зробити ваш образ по-справжньому сучасним. І для цього зовсім не потрібно купувати новий гардероб — іноді достатньо однієї правильної деталі.
Бо стиль — це не про кількість речей у шафі. Це про вміння помітити ту саму деталь, яка здатна повністю змінити навіть найпростіший образ.
І ось чотири аксесуари, які цієї осені точно варто взяти на замітку.
Перше — великі красиві сережки
Мінімалізм переходить на другий план. Повертаються помітні, декоративні, майже скульптурні сережки — у дусі Скіапареллі.
І це прекрасно, тому що іноді одна така деталь може зробити для образу більше, ніж нова сукня.
Друге — клатчі
Сумку знову беремо в руку або носимо під пахвою.
Третє — рукавички
Особливо короткі шкіряні моделі до зап’ястя. Чорні — якщо хочеться елегантності, а яскраві — якщо хочеться, щоб навіть звичайне сіре пальто раптом стало справжнім fashion statement.
І четверте — шовкова хустка
Зав’яжіть її на сумку, використовуйте замість ременя або пов’яжіть на зап’ясті. Нехай одна маленька річ щоразу працює для вас по-новому.