Андре Тан назвав 4 головні тренди серед аксесуарів на осінь 2026 року

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Восени 2026 року саме аксесуари можуть зробити ваш образ по-справжньому сучасним. І для цього зовсім не потрібно купувати новий гардероб — іноді достатньо однієї правильної деталі.

Бо стиль — це не про кількість речей у шафі. Це про вміння помітити ту саму деталь, яка здатна повністю змінити навіть найпростіший образ.

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І ось чотири аксесуари, які цієї осені точно варто взяти на замітку.

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Перше — великі красиві сережки

Мінімалізм переходить на другий план. Повертаються помітні, декоративні, майже скульптурні сережки — у дусі Скіапареллі.

І це прекрасно, тому що іноді одна така деталь може зробити для образу більше, ніж нова сукня.

Друге — клатчі

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Сумку знову беремо в руку або носимо під пахвою.

Третє — рукавички

Особливо короткі шкіряні моделі до зап’ястя. Чорні — якщо хочеться елегантності, а яскраві — якщо хочеться, щоб навіть звичайне сіре пальто раптом стало справжнім fashion statement.

І четверте — шовкова хустка

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Зав’яжіть її на сумку, використовуйте замість ременя або пов’яжіть на зап’ясті. Нехай одна маленька річ щоразу працює для вас по-новому.

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