- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Андре Тан назвав тренди весни 2026 року, натхнені фільмом "Буремний перевал"
Дизайнер розповів, які речі з фільму стануть головними готичними трендами.
Зовсім нещодавно у прокат вийшов готичний фільм «Буремний перевал», у якому головні ролі виконали Марго Роббі та Джейкоб Елроді. Цей фільм не лише зачарував глядачі своєю драматичною історією, а й подарував стильні образи, які ми будемо носити цієї весни!
Корсети
Цей тренд неймовірний — однотонні, оксамитові, джинсові. Це елемент, який завжди додасть родзинку і навіть простий образ зробить дуже крутим.
Мереживо
Однак мова йде не просто про ніжне мереживо, а про драматичні і готичне. Його дуже просто вписати у базовий лук, тому що це дуже жіночно і трендово.
Шкіра
Без неї точно не обійтися. Для кожного драматичного і таємничого образу вам потрібний цей матеріал. Обирайте насичений червоний, чорний і зелений.
Багатошаровість і прозорість
Цей тренд був і минулого сезону, але він продовжить бути актуальним і цієї весни, тому обов’язково додавайте його у свої образи.