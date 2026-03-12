Андре Тан назвав тренди весни 2026 року, натхнені фільмом "Буремний перевал"

Андре Тан

Зовсім нещодавно у прокат вийшов готичний фільм «Буремний перевал», у якому головні ролі виконали Марго Роббі та Джейкоб Елроді. Цей фільм не лише зачарував глядачі своєю драматичною історією, а й подарував стильні образи, які ми будемо носити цієї весни!

Корсети

Цей тренд неймовірний — однотонні, оксамитові, джинсові. Це елемент, який завжди додасть родзинку і навіть простий образ зробить дуже крутим.

Мереживо

Однак мова йде не просто про ніжне мереживо, а про драматичні і готичне. Його дуже просто вписати у базовий лук, тому що це дуже жіночно і трендово.

Шкіра

Без неї точно не обійтися. Для кожного драматичного і таємничого образу вам потрібний цей матеріал. Обирайте насичений червоний, чорний і зелений.

Багатошаровість і прозорість

Цей тренд був і минулого сезону, але він продовжить бути актуальним і цієї весни, тому обов’язково додавайте його у свої образи.