Андре Тан розповів цікаві факти про українську вишиванку

Відомий дизайнер вирішив відволіктися від жахіть війни і зробити те, що дуже любив у довоєнний час - писати для своїх шанувальників корисні поради та історії. Саме тому на своїй сторінці в Instagram він зробив добірку із п’яти цікавих фактів про культовий предмет українського гардеробу - вишиванку.
"Сьогодні поговоримо про вишиванку. Всі найкрутіші модниці від Лос-Анджелеса до Лондона вже добре знайомі з ними. Сьогодні їх знову массово одягають, щоб в такий спосіб підтримати Україну", - зазначив Андре Тан.
Найцікавіші факти про українську вишиванку від українського дизайнера:
1. У повсякденному житті наш народ носив сорочки, які називалися "буденки". Українці нерідко мали різні вишиванки для різних обставин – в одних просили в землі гарного врожаю, в інших ходили на вечорниці.
2. Вишиванки не були для українців просто одягом, а радше оберегом, який мав сакральне значення. За кожним орнаментом стояв свій окремий символізм.
3. Традиційно вишиванки прикрашали саме геометричними орнаментами. Квіти на них з’явилися вже у XX столітті. Маки, наприклад, символізували втрату близьких та душевний біль.
4. Першим модником, який зробив вишиванку частиною міського образу, був загальновідомий письменник Іван Франко. Він носив свою вишиванку разом із костюмом – сьогодні таке поєднання можна нерідко побачити навіть в ділових кварталах багатьох міст планети.
5. Сьогодні експерти налічують близько 20 різноманітних технік вишивки: гладь, козлик, колосковий шов, низь, виколювання, вузлики, шнурочок, тощо; та близько 200 старовинних швів.
Гортайте галерею дизайнера, там підбірка зірок у вишиванках, а також кілька моделей із колекції Андре Тана.
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