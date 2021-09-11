Анорак, ромпер і кюлоти: 15 незвичайних назв речей, які повинна знати кожна модниця

Розбираємо терміни, без яких уже не обійтися.

Мода настільки стрімко розвивається, що з появою якоїсь нової тенденції, з'являється і новий термін. Але найчастіше всі ці нові назви — добре забуті старі. Тому, щоб бути в темі, розберімося, що як називається і звідки з'явилося.

Бабуші — туфлі без задників і на низькому ходу. Є одним з видів національного взуття в Марокко. Носок у бабушів закритий, вони бувають із найрізноманітнішого матеріалу: шкіри, тканини, замші. Часто на них можна зустріти вишивку ниткою і бісером. Деякі бренди навіть випустили бабуші із хутром.

Getty Images

Ромпер — комбінезон із шортами. Насправді назва ця з'явилася завдяки дитячим повзункам, адже саме так вони називалися англійською. Але в 50-х роках до моди увійшов зручний домашній одяг — комбінезон із короткими шортами, який теж почали називати ромпером. Тепер же це одна з головних літніх речей багатьох модниць.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Гартер — підв'язка-акссесуар. Насправді гартер не має жодної функції, а слугує винятково як декоративний елемент. З'явилися вони колись завдяки шкарпетково-панчішним виробам, в яких не було ще гумок, як зараз. Тоді шкарпетки кріпилися до таких ось гарперів, які не давали їм сповзати. У сучасному світі концепцію переосмислили і зробили з них просто декоративний елемент образу.

Associated Press

Слінкбеки — туфлі з закритим носком і відкритою п'ятою. Вперше були представлені дизайнером Крістіаном Діором у 1947 році. Новий етап популярності цих туфель запустила Коко Шанель у 1957 році вона представила свою версію моделі — на низьких підборах і з двоколірним носком, які в результаті стали культовими. Щорічно нові моделі випускає безліч брендів.

Getty Images

Монокіні — суцільний жіночий купальник. Спочатку монокіні називали купальний костюм, який повністю або частково оголював жіночі груди. Пізніше так стали називати будь-який купальник, що складається з однієї частини.

Емілі Ратажковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Кейп — пальто без рукавів. Цей предмет одягу має дуже давнє походження і з'являвся в давньоримській культурі, англійській та іспанській. Сьогодні ж їх можна зустріти в колекціях багатьох дизайнерів.

East News

Гловелети — рукавички без пальців. З'явилися вони в США серед малозабезпечених людей. Пізніше річ полюбилася водіям, тому, до речі, і з'явилися зверху вирізи — щоб була вентиляція для рук. А через свій брутальний вигляд незабаром гловелети полюбилися ще й різним представникам субкультур і модникам. Головним їх прихильником був Карл Лагерфельд.

Associated Press

Тішейди — окуляри з круглими лінзами. Моду на таку модель започаткував колись учасник гурту The Beatles Джон Леннон, тому зараз їх в основному називають "окулярами Джона Леннона".

Джон Леннон і Йоко Оно / Getty Images

Анорак — легка вітрозахисна куртка зі щільної тканини з капюшоном. Одягається куртка через голову і не має звичайного розрізу із застібкою спереду. Власне кажучи, це гібрид толстовки, дощовика і вітровки. Він є найважливішою частиною альпіністського та туристичного спорядження, але через свою зручність і практичність увійшов до життя і звичайних людей. Випускає анораки зараз багато різних брендів.

East News

Мюлі — туфлі на підборах і без задників. Вони мають дуже багату історію, яка бере свій початок ще в Стародавньому Римі. Дозволялося носити їх тоді лише верховним магістрам. Поступово взуття перекочувало до європейської моди, і носили їх головні модниці того часу. У ХХ столітті в мюлях неодноразово з'являлися кінодіви, через що їх почали носити усі і всюди. Сьогодні це одна з найпопулярніших моделей взуття.

Getty Images

Леттерман — куртка з нашивкою на грудях. Вона прийшла у моду завдяки американським університетським спортсменам. Її стиль незмінний вже багато років: контрастні рукави, стьобана підкладка, короткий трикотажний комір, манжети і пояс-гумка. Своє походження куртка бере від 1865 року, коли тренер бейсбольної команди Гарварда придумав нашити на светри найкращих гравців велику букву H (Harvard University). Поступово це перейняли й інші команди. Звідси назва letterman jacket, адже "Летерманом" називають тих, хто заслужив честь носити університетську "букву".

Белла Хадід / Getty Images

Хобо — м'яка містка жіноча сумка. З'явилася через бідних американських поневіряльників, які носили за спиною згорток своїх речей. Ці саморобні перенесення і стали прообразом сучасних сумок хобо. Сенс такої сумки в тому, щоб вмістити якомога більше свого добра. Любила свого часу такі сумки Джекі Кеннеді.

East News

Дезерт — замшеві черевики на шнурках, протягнутих через чотири дірки. Свою історію дезерти почали під час Другої світової війни. Британські солдати, які перебували у військовому корпусі в Африці помітили ці зручні, міцні та легкі черевики, які продавалися на базарах місцевими мешканцями. Другий пік популярності до них прийшов уже після війни.

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Чинос — легкі бавовняні штани. Прийшли до моди з армійського середовища через свою зручність і колір, адже спочатку були лише в кольорі хакі. У 50-ті штани стали дико популярні в США, а потім і в решті Європи.

Getty Images

Кюлоти — широкі укорочені штани. З'явилися у Франції, і носили їх спочатку чоловіки. У ХХ столітті кюлоти зміцнили свої позиції і безповоротно увійшли до моди. Сьогодні вони стали однією з найтрендовіших і зручних речей.

Associated Press

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