Антитренди взуття на осінь 2025: Андре Тан дав несподівані поради зі стилю
Дизайнер зібрав для вас моделі, які точно варто залишити в минулому, щоб виглядати сучасно й стильно цієї осені.
Чопери
Якщо ви їх ще не купили, то і не потрібно. Замість них обирайте базові козаки, оскільки вони мають актуальний вигляд і підходять під усе.
Уггі
Колись вони були дуже модними, але тренд пішов і тому залиште їх краще для прогулянок за містом. Замість них обирайте структурне взуття — черевики з лаконічною підошвою чи лофери.
Масивна і тракторна підошва
Час подібного взуття пішов і у моді цієї осені класика. Тому варто обирати елегантне і витончене взуття, а також силуети без громіздкості.
Анімалістичний принт
З таким принтом важливо не переборщити і усі ці яскраві варіанти мають дуже дешевий вигляд і спрощують навіть найдорожчий образ. Краще обрати щось оптимальне і нейтральне.