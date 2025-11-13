ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Антитренди взуття на осінь 2025: Андре Тан дав несподівані поради зі стилю

Дизайнер зібрав для вас моделі, які точно варто залишити в минулому, щоб виглядати сучасно й стильно цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Чопери

Якщо ви їх ще не купили, то і не потрібно. Замість них обирайте базові козаки, оскільки вони мають актуальний вигляд і підходять під усе.

Уггі

Колись вони були дуже модними, але тренд пішов і тому залиште їх краще для прогулянок за містом. Замість них обирайте структурне взуття — черевики з лаконічною підошвою чи лофери.

Масивна і тракторна підошва

Час подібного взуття пішов і у моді цієї осені класика. Тому варто обирати елегантне і витончене взуття, а також силуети без громіздкості.

Анімалістичний принт

З таким принтом важливо не переборщити і усі ці яскраві варіанти мають дуже дешевий вигляд і спрощують навіть найдорожчий образ. Краще обрати щось оптимальне і нейтральне.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie