Антитренди взуття на осінь 2025: Андре Тан дав несподівані поради зі стилю

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Чопери

Якщо ви їх ще не купили, то і не потрібно. Замість них обирайте базові козаки, оскільки вони мають актуальний вигляд і підходять під усе.

Уггі

Колись вони були дуже модними, але тренд пішов і тому залиште їх краще для прогулянок за містом. Замість них обирайте структурне взуття — черевики з лаконічною підошвою чи лофери.

Масивна і тракторна підошва

Час подібного взуття пішов і у моді цієї осені класика. Тому варто обирати елегантне і витончене взуття, а також силуети без громіздкості.

Реклама

Анімалістичний принт

З таким принтом важливо не переборщити і усі ці яскраві варіанти мають дуже дешевий вигляд і спрощують навіть найдорожчий образ. Краще обрати щось оптимальне і нейтральне.