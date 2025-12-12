- Дата публікації
Антитренди зимового одягу 2025-2026: Андре Тан назвав поєднання речей, яких треба уникати
Дизайнер Андре Тан назвав образи, які точно варто залишити в минулому, щоб мати стильний і сучасний вигляд цього сезону. Тож, якщо у вас є ці комбінації — заміняйте їх на нові варіанти!
Уггі + легінси
Ці речі разом вже не мають ефектного вигляду як пару років тому. Тому якщо хочете залишатися у тренді — замінять уггі на стильне зимове взуття. Наприклад, на черевики, але якщо ви фанатка все ж уггів і любите їх носити — одягайте їх зі штанами-кльош.
Чоботи + джоггери
Таке поєднання було дуже актуальним декілька сезонів тому. Замість джоггерів обирайте теплі вільні штани. Вони мають дуже стильний і сучасний вигляд.
Куртка + спортивний костюм
Замініть куртку дублянкою або навіть шубою. У такому поєднанні ви матимете надзвичайно стильний вигляд. Спортивний костюм замініть на трикотажний із вовни чи кашеміру — це тепло і набагато елегантніше.