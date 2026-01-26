- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Антитренди зимових аксесуарів на 2026 рік: Андре Тан назвав, що більше не актуально
Відмовляйтеся від усього зайвого і надто яскравого — цього сезону обираємо мінімалізм та лаконічність.
Занадто яскраві синтетичні шарфи
Попри те, що іноді хочеться кольору, але кислотні і неонові шарфи мають дуже неактуальний і дешевий вигляд. Зимові тренди цього сезону віддають перевагу натуральним фактурам і стриманим кольорам.
Громіздкі і безформені балаклави
Так, вони гріють, але великі і безформені моделі вже не в тренді. Зараз актуальні лаконічну вироби, які підкреслюють обличчя та доповнюють зимовий аутфіт
Масивні хутряні навушники та великі помпони на шапках
Зараз зимова мода — це про стриманість і вишукані силуети. «Іграшкові» деталі мають застарілий вигляд і не модний.
Обирайте краще шапки класичного крою, елегантні рукавички з натуральних матеріалів, або стильну маніжку, яка зараз на піку популярності.