Архітектурні сукні і тренчі з шарфами-кейпами: український бренд презентував осінньо-зимову колекцію

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Український бренд J’amemme представив колекцію осінь-зима 2026/2027 під назвою Présence. У новій лінійці команда досліджує присутність як стан внутрішньої ясності та сили, звертаючись до взаємодії тіла, форми і простору.

Цього сезону бренд відмовився від надмірного декору, зосередивши увагу на структурі, пропорціях і фактурі матеріалів. За словами дизайнерки Юлії Ярмолюк, колекція розповідає про повну присутність тут і зараз — у власному тілі, думках і миті. В її основі — тиха сила жінки, якій не потрібно доводити свою значущість.

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Головними елементами лінійки стали архітектурні силуети та чіткі геометричні лінії. Фірмове плісе отримало ще більше об’єму і скульптурності, а сукні з акцентними плечима та видовженими пропорціями посилили геометричний характер колекції.

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Також до неї увійшли тренчі з об’ємними шарфами-кейпами і моделі м’якого силуету з поясами, які огортають фігуру.

Осінньо-зимову палітру побудували на природних деревних відтінках: шоколадному, карамельному, кольорах моху та димчастого бежевого. Їх доповнили універсальні чорні й кремові тони.

Важливу роль у колекції відіграють екошкіра з тисненням під крокодилячу шкіру та екохутро. Ці матеріали використали для створення верхнього одягу, структурованих суконь і аксесуарів, надавши речам виразного об’єму й тактильності.

Завершують луки рукавички і мінімалістичні клатчі, які продовжують головну тему лінійки — увагу до фактури, чистих ліній і продуманих пропорцій.

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