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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
3 хв

Athleisure — як поєднати спортивний комфорт із жіночною елегантністю Новини компаній

Ще кілька років тому спортивний одяг асоціювався хіба що з фітнес-залом або ранковими пробіжками. А сьогодні — це вже частина повсякденного гардероба сучасної міської дівчини. 

Athleisure — як поєднати спортивний комфорт із жіночною елегантністю

Стиль athleisure поєднує комфорт тренувального одягу з візуальною привабливістю стрітстайлу, дозволяючи виглядати впевнено й актуально навіть тоді, коли йдете просто по каву або працюєте у кав’ярні з ноутбуком. Такий одяг не вимагає жодних компромісів: ви маєте охайний та елегантний вигляд і водночас почуваєтесь максимально вільно. Саме тому athleisure став не просто трендом, а своєрідною філософією щоденного стилю — легкою, пластичною, жіночною.

Що зробити, щоб мати спортивний вигляд, але не надто «по-спортивному»?

Щоб не мати такий вигляд, ніби ви щойно вийшли з тренування, варто дотримуватись певного балансу. Наприклад, якщо вибираєте легінси, додайте до них структурований піджак або тренч. Якщо вдягаєте худі — оберіть крій oversize, але з гладкої, щільної тканини, яка добре тримає форму. Дуже ефектно на вигляд монохромні комплекти: чорний, сірий, капучино або кольору хакі. Саме колір і фактура задають настрій: матові тканини створюють стриманий образ, глянцеві — додають виразності. Важливо також правильно підібрати взуття — класичні білі кросівки, зручні сліпони або навіть мюлі. Влітку можна додати легкий шовковий шарф або окуляри з геометричною оправою — вони підкреслять продуманість образу.

Чи можна бути feminine у спортивному костюмі?

Абсолютно. Сучасний спортивний костюм — це вже не лише фліс або трикотаж. Серед актуальних варіантів — костюми з віскози, м’якого бавовняного велюру або сатину. Класичні силуети доповнюються витонченими деталями: акцент на талії, декоративне стебнування, капюшони зі шнурівками в тон. Жіночність — у дрібницях: кольори карамелі, вершкового й рожевого дерева, делікатний макіяж, охайно зібране волосся. І не забувай про деталі: аксесуари, манікюр, аромат — усе це разом створює загальний настрій твого athleisure-образу. У колекціях adidas можна знайти саме ті речі, що вдало поєднують функціональність із витонченим дизайном. 

А якщо хочеться додати гламуру?

Ідеальний образ у стилі athleisure може бути не лише зручним, а й вишуканим. Спробуйте додати блиску — наприклад, легінси з ефектом шкіри або топ з сатиновою текстурою. Навіть спортивний бра може бути елегантним, якщо він має незвичний крій чи акуратні вирізи. До такого образу чудово пасує пальто-халат, мінімалістичні сережки або ланцюжок під шию. Улітку експериментуй з кольором: пастельні відтінки роблять образ м’якшим, а глибокі насичені — більш драматичним. До речі, саме контрасти створюють той самий «глянцевий» ефект: поєднуй спортивне з романтичним, м’яке з чітким, затишне з виразним.

Фінальний штрих: athleisure — твій універсальний супергерой

Цей стиль можна адаптувати під будь-яку ситуацію: офіс, зустріч з подругами, переліт або навіть побачення. Усе залежить від деталей і вашого настрою. Лише кілька базових речей — і ви можете мати щодня цілком новий вигляд. Важливо прислухатися до себе: чи хочете ви сьогодні бути м’якою й делікатною, чи динамічною й драйвовою. Athleisure дозволяє це показати — без зайвих слів, але з бездоганним смаком. 

І якщо вам і досі здавалося, що жіночність — це тільки сукня й підбори, спробуйте стильний костюм із кросівками. Можливо, саме він покаже вас справжню — впевнену, красиву, сучасну.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
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