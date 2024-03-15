Ажурні сукні і стильні костюми: Андре Тан презентував весняну колекцію

Андре Тан презентував нову колекцію "Дотики", яка характеризується вишуканим мінімалізмом з елементами етно і вкрапленнями фірмових яскравих принтів.

Лінійка пронизана темою жіночності. Кожен виріб допомагає жінці проявитися, продемонструвати свій настрій і мати гарний вигляд у найрізноманітніших умовах.

"Сьогодні багато українських жінок, на жаль, не мають можливості відчути обійми свого чоловіка. А обійми дітей навіть у найтемніші часи нагадують, задля чого ми живемо і боремося. Тому я вирішив назвати колекцію "Дотики". Звісно, вона не зможе замінити обійми найдорожчих людей. Проте цей одяг був створений з любов’ю і відшитий в Україні, щоб нагадати про найцінніше для кожної жінки і підтримати її в очікуванні нашої перемоги. А ще додати наснаги робити щоденні справи і залишатися красивою за будь-яких обставин", – сказав Андре Тан.

Неочікуваним героєм промокампанії колекції став гусак, який, за словами дизайнера, акцентує увагу на важливості сімейних цінностей. Він додав, що це своєрідний символ стародавньої української домівки й затишку.

"Я дуже люблю повертатися спогадами у своє дитинство: літні канікули у бабусі, відчуття чогось сталого, незмінного, сімейний затишок, рідна земля, тепла домівка та смачна їжа. Дитинство – це період, коли ти дивишся на світ великими очима, де все дивує. Власне, тому ми вирішили задіяти гусака, щоб передати ці відчуття з дитинства. Саме ними я керувався під час створення колекції", – зазначив дизайнер.

Читайте також: