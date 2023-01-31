Багато шкіри та голого тіла: бренд Mugler представив епатажну колекцію весна-літо 2023

Креативний директор Кейсі Кедуолладер пропонує в новому сезоні носити тотал-луки.
Декілька останніх колекцій французький Модний дім Mugler презентував виключно в онлайн форматі, але цього року бренд вирішив повернутись на реальний подіум і на Тижні високої моди в Парижі представив свою колекцію весна-літо 2023 року.
Традиційно речі від Mugler були у футуристичному стилі, зі шкіри, з безліччю сексуальних вирізів, прозорих вставок та обтискали тіла, але також бренд показав чимало речей із мереживом.
Читайте також:
- Багато міні та яскравих кольорів: Дім Valentino презентував свою колекцію весна-літо 2023
- Багато срібла та легкості: Дім Fendi презентував жіночну колекцію весна-літо 2023
- Натхненні війною: українські дизайнери презентували колекції на Берлінському тижня моди
- Гламур у пастельних тонах: бренд Giambattista Valli представив кутюрну колекцію весна-літо 2023