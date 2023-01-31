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Багато шкіри та голого тіла: бренд Mugler представив епатажну колекцію весна-літо 2023

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Багато шкіри та голого тіла: бренд Mugler представив епатажну колекцію весна-літо 2023

Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Креативний директор Кейсі Кедуолладер пропонує в новому сезоні носити тотал-луки.

Декілька останніх колекцій французький Модний дім Mugler презентував виключно в онлайн форматі, але цього року бренд вирішив повернутись на реальний подіум і на Тижні високої моди в Парижі представив свою колекцію весна-літо 2023 року.

Традиційно речі від Mugler були у футуристичному стилі, зі шкіри, з безліччю сексуальних вирізів, прозорих вставок та обтискали тіла, але також бренд показав чимало речей із мереживом.

Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Mugler весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
259
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