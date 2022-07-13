Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Багато твіду та елегантної естетики 30-х: у Парижі представили кутюрну колекцію Chanel

Дата публікації
Перегляди
541
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Багато твіду та елегантної естетики 30-х: у Парижі представили кутюрну колекцію Chanel

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

У Франції, під час Тижня високої моди, креативна директорка культового Модного дому Віржинія Віар показала публіці колекцію осінь-зима 2022-2023.

Цього разу дизайнерка вирішила продовжити кінну тему, яка простежувалася в її попередньому модному шоу, тому вона провела показ у кінноспортивному комплексі L'Étrier de Paris у Булонському лісі. Над декораціями знову працював художник Ксав'є Вейлан.

У колекції було традиційно використано багато твіду – одного з улюблених матеріалів Коко Шанель, а також шовку, шифону та оксамиту. Деякі з моделей були майстерно вив'язані в хитромудрі візерунки, також були розшиті бісером, паєтками і прикрашені мереживом. Натхненням цього разу для дизайнерки стала естетика 30-х років і її можна добре простежити в силуетах і довжині.

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація