Багато твіду та елегантної естетики 30-х: у Парижі представили кутюрну колекцію Chanel

У Франції, під час Тижня високої моди, креативна директорка культового Модного дому Віржинія Віар показала публіці колекцію осінь-зима 2022-2023.
Цього разу дизайнерка вирішила продовжити кінну тему, яка простежувалася в її попередньому модному шоу, тому вона провела показ у кінноспортивному комплексі L'Étrier de Paris у Булонському лісі. Над декораціями знову працював художник Ксав'є Вейлан.
У колекції було традиційно використано багато твіду – одного з улюблених матеріалів Коко Шанель, а також шовку, шифону та оксамиту. Деякі з моделей були майстерно вив'язані в хитромудрі візерунки, також були розшиті бісером, паєтками і прикрашені мереживом. Натхненням цього разу для дизайнерки стала естетика 30-х років і її можна добре простежити в силуетах і довжині.
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