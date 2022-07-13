Багато твіду та елегантної естетики 30-х: у Парижі представили кутюрну колекцію Chanel

Цього разу дизайнерка вирішила продовжити кінну тему, яка простежувалася в її попередньому модному шоу, тому вона провела показ у кінноспортивному комплексі L'Étrier de Paris у Булонському лісі. Над декораціями знову працював художник Ксав'є Вейлан.

У колекції було традиційно використано багато твіду – одного з улюблених матеріалів Коко Шанель, а також шовку, шифону та оксамиту. Деякі з моделей були майстерно вив'язані в хитромудрі візерунки, також були розшиті бісером, паєтками і прикрашені мереживом. Натхненням цього разу для дизайнерки стала естетика 30-х років і її можна добре простежити в силуетах і довжині.

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Chanel / Фото: Associated Press

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