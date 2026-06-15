Бахрома повертається: як носити тренд без бохо-ефекту і не зіпсувати образ

Белла Хадід / © Associated Press

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Мода має дивну властивість повертати речі, які ми вже встигли забути чи трохи розлюбити, проте кожне таке повернення — це не копія минулого, а його оновлена версія, про це розповіло видання PureWow.

Саме так сталося з бахромою. Якщо у 2010-х вона асоціювалася з фестивалями, естетикою бохо та надлишком деталей, то сьогодні, це вже продуманий рух, архітектурні силуети та акцентні текстури. Дизайнери активно працюють із фактурою і бахрома органічно вписується у цей тренд.

Головне правило сезону просте: бахрома більше не «про все й одразу», а про один точний, стильний акцент.

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Купальники з бахромою

Якщо ви лише знайомитеся з трендом, почніть із пляжного гардероба. Купальники з делікатною бахромою — ідеальна точка входу у цю естетику.

Це може бути суцільний купальник із рухомими деталями біля декольте чи бікіні-топ із легкою динамікою тканини. Головне — баланс, бахрома має бути частиною дизайну, а не домінувати над ним.

Стилізація максимально проста: великі сонцезахисні окуляри, оверсайз-сорочка та мінімалістичні сандалі. У такому поєднанні бахрома працює як головний герой образу, а не перевантаження.

Сумки з бахромою

Це вже не фестивальний хаос, а структура та чисті лінії. У тренді — жорсткі плечові сумки, лаконічні крос-боді та плетені клатчі з акуратними акцентами бахроми. Вона більше не «всюди», а у правильному місці — там, де підкреслює рух під час ходи.

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Такі аксесуари легко вписуються і у денні, і у вечірні образи та додають їм динаміки без зайвої драматичності.

Бахрома в аксесуарах

Для тих, хто не готовий до великих експериментів, ідеальним рішенням стануть прикраси. Сережки з китицями, кольє з рухомими деталями чи невеликі акцентні елементи легко оновлюють навіть базовий образ, як от, футболку та штани, лаконічну сукню чи топ.

Єдине правило — один акцент на образ. Два чи більше рухомих елементів можуть створити візуальний шум.

Вечірня бахрома

У вечірній моді бахрома розкривається найяскравіше. Коктейльні сукні з рухомими шарами чи акцентами на подолі створюють ефект «живого» силуету, кожен крок буквально змінює образ. На відміну від минулих десятиліть, сучасні моделі структурованіші, бахрома розташовується точково, наприклад, на рукавах, подолі чи декольте.

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І головне правило тут просте: якщо сукня вже рухається, прикраси можуть відпочити.

Взуття з бахромою

Це один спосіб інтегрувати тренд у гардероб, без його перевантаження. Сандалі, мюлі чи босоніжки з легкими акцентами у вигляді бахроми мають сучасний та доречний вигляд. Водночас надмірно декоративні моделі з «вестерн» естетикою можуть повернути образ у минуле, а саме у той самий 2016-й, якого мода так намагається уникнути.

Найкраще поєднання — прості силуети одягу, наприклад лляні штани, сукні чи класичні шорти.

Чого краще уникати

Головне «ні» сезону — бахрома на джинсах, наприклад, біля щиколоток колись здавалися свіжим рішенням, але сьогодні миттєво додає образу застарілості. Натомість варто обирати бахрому на аксесуарах, сукнях або спідницях, там вона має сучасний та легкий вигляд.

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Бахрома 2026 року — вже не ностальгія за фестивальним минулим, а новий спосіб працювати з рухом і текстурою. Вона стала доросліша, стриманіша та продуманіша. Головний секрет актуального образу простий: бахрома має доповнювати, а не перевантажувати.

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