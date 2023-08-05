Викиньте це негайно: Андре Тан назвав 5 неактуальних речей, які роблять тебе старою

Трикотажні кофтинки

Всі ці ваші нещасні "роковухи", футболочки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиком — викидаймо. Чого очі не бачить, того серцю не жаль, як то кажуть.

Фото: Instagram Андре Тана

Блузочки-"красотулічки"

Жабо, летючі мишки, нестримні розочки — все це на смітник. На заміну цьому придбайте собі декілька класичних сорочок, і буде вам щастя.

Фото: Instagram Андре Тана

Пришиті баски-спідниці

Ой..Як мені на це боляче дивитися. Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки. Дівчата, терміново це прибираємо і обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин.

Фото: Instagram Андре Тана

Джинси "в обліпон"

Знаю, як багато хто їх все ще любить. І не ставлю на них хрест, є хороші моделі. Але, будь-ласка, ніяких потертостей і, звісно ж, розрізів на колінцях… базові Moms або прямі джинси та штани набагато зручніші й актуальніші!

Фото: Instagram Андре Тана

Футболки з крикливими малюнками

Моє улюблене..Будь ласка, позбавтеся від футболок з котами, левами, коронами і що там ще є. Залиште ці улюблені одежі для дому, якщо так їх любите. Базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки — лише так.

Фото: Instagram Андре Тана

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