Бавовняні тренчі, картаті сорочки і леопардові спідниці: український бренд презентував весняну колекцію

Український бренд родом із Закарпаття diadia презентував нову весняну колекцію, у якій поєдналися базові речі та яскраві акценти.

Колекція виконана у шоколадних тонах, адже мотто нинішнього сезону "brown is a new black". Вартий уваги бавовняний тренч із обʼємними рукавами – абсолютно безпрограшний варіант весняного верхнього одягу.

Представлені сатинові спідниці з леопардовим принтом довжини міні та максі, які чудово інтегруються в будь-який гардероб, додаючи епатажу капсульній селекції.

Проте не леопардом єдиним, адже цього сезону бренд також створив однотонні спідниці і скорти різних довжин та кольорів, аби забезпечити кожну можливістю експериментувати з відтінками та фасонами.

До капсули також увійшли картаті сорочки, виконані у крої оверсайз. Вони зручно стилізуються з будь-яким луком.

Окрім цього дизайнери бренду розширили лінійку аксесуарів, доповнивши її гумками для волосся, сумками для телефонів і ременями з натуральної шкіри.

Всі елементи капсули гармонійно поєднуються між собою, даючи можливість транслювати настрій і стан душі через одяг та аксесуари.

Весняна колекція – це гра форм, фактур і кольорів. Створені з неї образи чудово підійдуть для зустрічі з подругами після робочого дня, сімейної прогулянки, побачення у затишному барі чи артворкшопу.

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