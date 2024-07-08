Без беретів та багетів: 5 речей, які допоможуть мати вигляд парижанки

Ці речі будуть дуже практичними, а також чудово поєднуватимуться з червоною помадою.

Якщо ви хочете одягатися як парижанка, завжди пам'ятайте, що ваш образ має бути простим та мінімалістичним. Це означає мати невимушений вигляд, адже ви не знайдете жодної парижанки, яка була б надто ошатною, гламурною і яскравою серед білого дня.

Звичайно, ми знаємо, що у парижан величезна різноманітність стилів, і у кожної жінки своє унікальне почуття краси та моди, але все ж таки класичний повсякденний паризький шик зводиться до кількох лаконічних і жіночних речей, які ми виділили нижче.

Бретонська смужка

Поповніть свій гардероб футболкою, джемпером або кардиганом в чорно-білу смужку і ця річ буде однією з найулюбленіших у вашій шафі. Міксуватимуться вони з багатьма речами, також під час поєднання з лаконічними та однотонними речами стануть акцентом образу.

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Шовкова хустина

Хустка або шарф будуть незамінною річчю у вашому гардеробі. Ними можна прикрашати волосся, шию, сумки. Такий аксесуар буде служити вам довго та вірно.

Фото: Getty Images

Плетена сумка-кошик

Тренд на такі сумки ввела колись Джейн Біркін, яка могла прийти на захід чи пляж зі звичайним плетеним кошиком у руці. Зараз мода на подібні вироби — на самому піку і багато брендів пропонують плетені сумки різних стилів. Будь-який ваш літній образ матиме з таким аксесуаром дуже романтичний вигляд.

Фото: Getty Images

Балетки

Балетки переживають зараз період ренесансу – ця пара взуття знову повернулася до нашого життя. Модники поєднують їх абсолютно з будь-яким одягом, адже це зручно, практично і жіночно.

Фото: Getty Images

Зручні джинси з високою талією

Звичайно на ринку зараз дуже багато пропозицій щодо штанів з деніму, але щоб мати вигляд парижанки, варто придбати просту пару прямих і зручних джинсів. Вони прослужать вам багато років і поєднуватимуться з багатьма речами.

Фото: Getty Images

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