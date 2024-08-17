Без кольору та візерунків: модна експертка розповіла, як знайти найвиграшнішу літню сукню жінці за 50

Якщо ви сумнівалися раніше чи потрібне вам подібне вбрання, то модна експертка напевно каже, що так.

Попри те, що літо вже завершується, це не означає, що не варто купувати літні сукні, тим паче, що зараз багато моделей можна придбати за приємною ціною. Однак, за словами модної експертки Шейн Вотсон, раніше багатьом жінкам, яким вже за 50 років, часто радили під час покупоу уникати білих суконь, а також суконь кольору слонової кістки, або кремових, адже — це вибір молодшої жінки.

"Саме цьому навчали більшість жінок старше 50 років: у білому ви будете як подружка нареченої більше, ніж в абрикосовій сукні з воланами", — каже вона.

Але все змінила цього літа 51-річна Леді Вікторія Стармер, яка буквально через кілька днів після виборів у Великій Британії прилетіла до Вашингтона і вийшла з літака в ідеально білій сукні довжини міді. У цьому вбранні вона мала дивовижний вигляд, фасон їй дуже личив, а також дивувало те, що вона вибрала його для багатогодинного перельоту.

Вікторія Стармер / Фото: Getty Images

Це вбрання було від бренду Needle And Thread з декольте та короткими рукавами. Також на ньому був легкий візерунок.

"За одну ніч [леді Стармер] зробила кремову сукню для п'ятдесятирічної жінки схожою на майбутнє", — додала експертка.

Проте вона наголосила, що для того, щоб носити цей колір після 50 років, потрібно врахувати кілька деталей.

Звертайте увагу на легку літню сукню, яку можна просто одягнути та піти. Звертайте увагу на сукні-сорочки. Це буде безпрограшним варіантом для багатьох виходів, а також їх легко носити та стилізувати.

"Якщо ви одягнетеся просто і по-дорослому, біла сукня стане справжнім одкровенням", — підсумувала експертка.

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