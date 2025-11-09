Без табу: як коригувальна білизна стає символом свободи / © Associated Press

Реклама

Як звичайна спідня білизна пройшла шлях від «прихованої зброї» до маніфесту впевненості у собі, розповіло видання Wow Media.

Ще двадцять років тому білизна для моделювання фігури була чимось, про що мовчали. Її ховали під коктейльними сукнями, обережно вибирали у тілесних відтінках і ніколи не зізнавалися подрузі у жіночій вбиральні, що «лінії фігури створені магією».

Та все змінилося у 2000-х, коли Сара Блейклі запустила Spanx — бренд, який зруйнував табу навколо коригувальної білизни. Вона просто обрізала нижню частину панчох, щоб створити ідеальний силует без швів. Звучить як випадковий лайфгак, але саме так народилася революція комфорту.

Реклама

Контроль фігури без тиску

Spanx довів, що коригувальна білизна може бути не тортурою, а підтримкою. Комфорт став новою розкішшю. Так у сучасних колекціях рівних брендів зʼявилося п’ять рівнів моделювання — від ніжного «ледь відчутного» до максимальної підтримки для важливих місць і подій.

Згодом до гри долучилися Skims від Кім Кардаш’ян, Yitty від співачки Lizzo та спортивний бренд Alo. Вони зробили компресійну білизну частиною образу: боді як топ, лосини як стріт стайл, а комфорт — як стиль життя. Колись коригувальна білизна була про приховування, тепер — про впевненість.

Від корсетів до карго-естетики

Сьогодні така білизна зникла з категорії «щось для весіль або червоних доріжок». Її носять до офісу, на йогу та навіть на каву. Сьогодні ми бачимо, як жінки носять білизну, яка одночасно підтримує і є частиною аутфіту, наприклад, топи з компресійного матеріалу чи лосини, які моделюють, але не стискають.

Комфорт — це новий фемінізм. Сучасні бренди вже не «контролюють» тіло, а адаптуються до нього. Бренди обіцяють білизну як зробить «плаский живіт і чудові форми», але при цьому залишиться приємною до тіла, мов другий шар шкіри.

Реклама

Нові правила гри

Тепер ми чуємо слова «м’яке моделювання» та «підтримка», без натяку на сором. Це частина ширшого культурного зсуву до бодипозитиву та бодинейтральності. Йдеться не про зміну форми тіла, а про прийняття її такою, яка вона є.

Але не всі грають за цими правилами. Є бренди, які пішли ще далі, вони не створюють жорсткі бюстгальтери, а лише підтримку, так вироби не стискають і не підіймають, вони просто ніжно тримають. Філософія проста — «комфорт як визволення».

Наука у дії

Сьогодні ринок інноваційного компресійного одягу не стоїть на місці. З’являються лосини, які стимулюють кровообіг, білизна з ефектом лімфодренажу, моделі з тканин, які «дихають» і підлаштовуються під рухи тіла.

Тренд — не лише у тому, який вигляд ми маємо, а й у тому, як ми себе почуваємо. Жінки все більше мислять цілісно, не лише про зовнішність, а про власне самопочуття.

Реклама

Світ змінюється. Мода стає функціональною, адаптивною та технологічною. У добу Ozempic і швидких змін тіла коригувальна більзна теж шукає нову форму. Сьогодні ніхто не соромиться носити компресійну білизну. Але справжня революція — це день, коли тіло не треба буде «підтримувати» чи «згладжувати», щоб воно вважалося красивим.