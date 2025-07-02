- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 1 хв
Біла майка — головний тренд серед чоловіків влітку 2025 року
Це базова річ, яка потрібна в гардеробі, як і біла футболка.
Вкотре у тренді опинилася проста й доступна річ — лаконічна біла майка, яку можна знайти у будь-якого бренду. Однак на новий рівень її вивели такі марки, як Loewe, Prada, Gucci, Stella McCartney та Bottega Veneta, які представили цю річ у багатьох колекціях.
Таким чином, біла майка, яку чоловіки раніше часто носили як спідню білизну під сорочку, стала незамінною річчю в їхньому гардеробі. Багато чоловіків зрозуміли, що вона зручна і підходить для незліченної кількості вбрань, тому річ стала неймовірно популярною цього літа, особливо у спекотні дні.
У разі правильної стилізації біла майка може легко трансформуватися для будь-якого випадку, наприклад, вона матиме чудовий вигляд з джинсами, штанним костюмом у стилі кежуал, а також ви легко можете її одягти під легку однотонну або кольорову сорочку.