Біла майка — головний тренд серед чоловіків влітку 2025 року / © Getty Images

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Вкотре у тренді опинилася проста й доступна річ — лаконічна біла майка, яку можна знайти у будь-якого бренду. Однак на новий рівень її вивели такі марки, як Loewe, Prada, Gucci, Stella McCartney та Bottega Veneta, які представили цю річ у багатьох колекціях.

Біла майка — головний тренд сезону весна-літо 2025 / © Getty Images

Таким чином, біла майка, яку чоловіки раніше часто носили як спідню білизну під сорочку, стала незамінною річчю в їхньому гардеробі. Багато чоловіків зрозуміли, що вона зручна і підходить для незліченної кількості вбрань, тому річ стала неймовірно популярною цього літа, особливо у спекотні дні.

Біла майка — головний тренд сезону весна-літо 2025 / © Getty Images

У разі правильної стилізації біла майка може легко трансформуватися для будь-якого випадку, наприклад, вона матиме чудовий вигляд з джинсами, штанним костюмом у стилі кежуал, а також ви легко можете її одягти під легку однотонну або кольорову сорочку.

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Біла майка — головний тренд сезону весна-літо 2025 / © Getty Images

Біла майка — головний тренд сезону весна-літо 2025 / © Getty Images