Білі джинси: як носити та з чим комбінувати 

Літо може здатися далеким, але ваші улюблені білі джинси не обов'язково залишати у минулому сезоні чи чекати на новий.

Видання Woman&Home розповіло, що білий денім поза часом і набагато універсальніший, ніж здається на перший погляд. Його можна носити у будь-яку пору року, створювати стильні та елегантні образи.

Після того, як ви знайшли ідеальні джинси для свого типу фігури, варто розглянути їх у різних кольорах – чорному, синьому, сірому, білому. Особливо останній варіант має розкішний вигляд та додає гардеробу легкості й свіжості. Проте багато жінок уникають білого деніму, бо бояться його непрактичності. Насправді ж правильний фасон і підібрані речі зроблять цей одяг комфортним і стильним за будь-яких умов.

Чому варто носити білі джинси

Білі джинси мають вишуканий вигляд і підкреслюють стиль власниці. Вони додають образу чистоти та елегантності, створюють витончені силуети. А ще вони дозволяють експериментувати з кольорами та фактурами, адже світлий денім є ідеальним фоном для яскравих відтінків і принтів.

Як створити стильний образ з білими джинсами

Білі джинси можуть бути основою для найрізноманітніших луків – від повсякденних до офіційних. Головне – правильно комбінувати їх із верхом і аксесуарами.

Білі джинси та денім

Ця комбінація завжди має ефектний вигляд. Поєднання білих джинсів із темною джинсовою сорочкою чи піджаком створює стильний контраст. Заправлений топ допоможе підкреслити силует, а об’ємний жакет додасть сучасності. Доповніть образ замшевими чоботами чи аксесуарами у теплих відтінках.

Білі джинси та тренч

Тренч – класика, яка чудово працює у поєднанні з білим денімом. Особливо виграшний вигляд мають моделі у верблюжому чи оливковому кольорі – вони додають образу нотки французької елегантності. Носіть такий комплект з оверсайз-сорочкою для стильного міського вигляду.

Білі джинси та кольоровий трикотаж

Якщо хочеться додати яскравості, поєднуйте світлий денім із трикотажем насичених кольорів. Яскравий лаймовий светр або ніжний бузковий кардиган стануть чудовими акцентами в образі.

Білі джинси та монохром

Чорно-біла гама – це класика, яка завжди залишається актуальною. Поєднання білого деніму з чорними топами, смужками чи горошком має стильний вигляд і пасує для будь-яких подій. Додайте золоті аксесуари та елегантне взуття на підборах і ви готові до виходу.

Як обрати ідеальні білі джинси

Щоб знайти ідеальну пару білих джинсів, зверніть увагу на такі фактори:

Тканина : обирайте щільний денім, який не просвічується.

: обирайте щільний денім, який не просвічується. Фасон : прямі чи завужені моделі мають найелегантніший вигляд.

: прямі чи завужені моделі мають найелегантніший вигляд. Посадка: висока талія створює красивий силует і підкреслює фігуру.

Ключовий момент – правильний вибір колірної гами. Спробуйте поєднувати білі джинси з теплими відтінками: коричневим, кавовим, карамельним. Взуття відіграє важливу роль: ботильйони чи високі чоботи зроблять образ більш практичним і завершеним.

Догляд за білими джинсами

Один із найбільших страхів щодо білих джинсів – це їхня маркість. Але підтримувати їх у відмінному стані не так складно:

Перед пранням вивертайте джинси навиворіт і застібайте блискавки та ґудзики.

Періть окремо за низької температури без кольорових речей.

Не використовуйте відбілювачі, щоб уникнути пожовтіння.

Не сушіть у машині – лише природне висихання.

У разі виникнення плям використовуйте м’яке мило чи пральний порошок, можна очистити місце губкою чи щіткою.

Білі джинси – це не лише літній одяг, а й стильний елемент гардероба на будь-яку пору року. Вони додають образу легкості, елегантності та дозволяють створювати безліч стильних луків. Головне – правильно підібрати фасон, кольори та аксесуари. Тож не бійтеся експериментувати та відкривати для себе цей модний стиль.

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