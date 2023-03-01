Білі сорочки, спідниці міді та строкаті принти: Dior презентували колекцію осінь-зима 2023-2024

Цього разу бренд створив досить строгу колекцію з відлуннями 50-х років, оскільки на подіумі було представлено багато варіантів з широкими спідницями міді, суконь у ретро-фасонах та з похилими плечима. Багато вбрань нагадують знаменитий New Look, створений ще засновником бренду.

Також креативна директорка Модного дому Марія Грація К'юрі пропонує носити білу сорочку з підкоченими рукавами, а також повертає в моду рукава-ліхтарики.

Не обійшлося також без нової інтерпретації ще одного творіння Діора — барного костюма, але цього разу риси знаменитого приталеного жакета були помітні у стьобаних куртках, строкатих жакетах на блискавці. Аксесуари в колекції заслуговують на окрему увагу, оскільки К'юрі поєдyала ніжні блузи зі шкіряною чорною кобурою, прикрашеною квітами, берцями, туфлями "Мері Джейн" та рукавичками. Під туфлі дизайнерка пропонує одягати шкарпетки, теж як у 50-х, а волосся прикрашати обручами.

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції прет-а-порте Christian Dior осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Читайте також: