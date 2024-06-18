Білий - хіт літа 2024 року: Андре Тан розповів, з чим поєднувати цей колір

Білий колір - це безпрограшний варіант для літнього гардеробу. Він чудово поєднується з безліччю інших кольорів, створюючи свіжі та стильні образи.

Дизайнер підготував для вас кілька ідей поєднання кольорів з білим для ваших літніх образів.

1. Білий + молочний: ніжне поєднання, яке подарує вам відчуття затишку та комфорту.

2. Білий + небесно-блакитний: ніжна класика, яка завжди актуальна.

3. Білий + вершково-жовтий: тепле й сонячне поєднання, яке зараз просто на піку популярності.

4. Білий + рожевий: ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його легшим.

5. Білий + помаранчевий: яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить вас непоміченою.

6. Білий + бежевий: універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардеробу.

7. Білий + червоний: яскраве поєднання, яке підкреслить вашу жіночність і додасть образу грайливості.

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