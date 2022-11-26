Більше жодних помпонів та написів: Андре Тан розповів, які шапки вийшли з моди та чим їх замінити

Неонові відтінки – базові відтінки

Неонові відтінки дуже складні, а тому швидко набридають. Замініть на шапки натуральних та базових тонів. Такі аксесуари залишаються актуальними кілька сезонів. Головне – мінімум прикрас та деталей.

Фото: Instagram Андре Тана

Хутряний помпон – вушанка

Помпон спрощує будь-який образ і практично ніколи не є доречний та актуальним (хіба що на гірськолижному схилі). Замініть на шапки-вушанки: вони мають крутий вигляд з актуальними зараз дублянками та пуховиками, а також з куртками та пальто. Вибирайте об'ємні моделі базових відтінків, щоб отримати максимальну кількість поєднань.

Фото: Instagram Андре Тана

Написи – Логотип

Шапки з великими написами та малюнками – справжній пережиток минулого. Зараз, чим простіше аксесуар, тим дорожчий і стильніший вигляд він має. Якщо монохромний головний убір для вас надто нудний, придивіться до шапок із логотипом бренду. Найкраще, якщо це будуть невеликі написи базових кольорів.

Фото: Instagram Андре Тана

Строкатий принт – Балаклава або капор

Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні вам набридли, придивіться до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який лук завдяки балаклаві або капорі відразу стає яскравішим.

Фото: Instagram Андре Тана

Величезна в'язка – Хутряна панама

Масивні головні убори з вовни великої в'язки стали справжньою хитрою пару сезонів тому. Але зараз ліпше замінити на хутряну панаму. Хутряні панами можуть бути бежевого, білого та чорного відтінків, або ж виконані в пастельних та яскравих тонах. Комбінуйте з об'ємним пальтом.

Фото: Instagram Андре Тана

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