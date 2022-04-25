Блогерка із Данії публікує стильні образи у синьо-жовтих кольорах

Каролін Далл не має жодного стосунку до України, але дуже любить поєднання синього та жовтого відтінків у своїх образах.
Яскраві луки модної блогерки із Данії завжди мають дуже оригінальній та сміливий вигляд. А після того, як компанія Pantone оголосила синій та жовтий головними кольорами року, стиль Каролін став ще й дуже трендовим, адже у ньому вона дуже часто поєднує ці відтінки.
Ми зібрали п’ять цікавих образів дівчини, у яких присутні кольори прапора України.
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