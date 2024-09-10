Стилізуємо широку сорочку: блогерка показала, як урізноманітнити свій повсякденний образ

Завдяки цьому методу ви матимете змогу цікаво та завжди по різному стилізувати одну й ту саму сорочку.
Фешнблогерка CARLАPÉREZ показала своїм підписникам, як стилізувати та зробити приталеною широку сорочку.
Що знадобиться:
- Велика булавка;
- Хустина.
Що робити:
- Візьміть звичайну булаву та закріпіть її зсередини на боковому шву сорочки на рівні талії;
- Потім візьміть хустину та просунуте один її кінець у дірку для ґудзика на рівні талії, а інший у булаву;
- За допомогою хустини стягніть сорочку та завʼяжіть бантик.
За необхідності сорочку можна заправити чи залишити навипуск.
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