Андре Тан

Блузи ж жабо

Якщо побачите такі в магазинах, обов’язково приміряйте! Вони надають образу театральності, жіночності та аристократичності, немов ви — справжня імператриця.

Блузи з рукавами-ліхтариками

Об’ємні рукави ще один тренд з 80-х. Вони додають енергійності образу, підкреслюючи силу та впевненість.

Блузи з великим бантом

Такий варіант одягу додає шарму і нагадує естетику 80-х. Ідеально поєднується з джинсами або штанами.

Блузи зі стійкою

Вони часто виконані з шифону або сатину, додають легкості образу. Такі блузи мають гарний вигляд як зі штанами, так і з джинсами, вони підкреслюють елегантність і витонченість.

Блузи з шарфом

Цей аксесуар додає легкості та елегантності та гарно поєднується з будь-якими предметами гардероба і робить образ витонченим.