Блузи — хіт весни 2026 року: Андре Тан назвав найтрендовіші фасони
Тренд на жіночність зараз на піку своєї популярності, і саме тому блузи будуть просто усюди цієї весни! Дизайнер назвав наймомдніші моделі цього одягу, на які варто звернути увагу.
Блузи ж жабо
Якщо побачите такі в магазинах, обов’язково приміряйте! Вони надають образу театральності, жіночності та аристократичності, немов ви — справжня імператриця.
Блузи з рукавами-ліхтариками
Об’ємні рукави ще один тренд з 80-х. Вони додають енергійності образу, підкреслюючи силу та впевненість.
Блузи з великим бантом
Такий варіант одягу додає шарму і нагадує естетику 80-х. Ідеально поєднується з джинсами або штанами.
Блузи зі стійкою
Вони часто виконані з шифону або сатину, додають легкості образу. Такі блузи мають гарний вигляд як зі штанами, так і з джинсами, вони підкреслюють елегантність і витонченість.
Блузи з шарфом
Цей аксесуар додає легкості та елегантності та гарно поєднується з будь-якими предметами гардероба і робить образ витонченим.