ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Блузи — хіт весни 2026 року: Андре Тан назвав найтрендовіші фасони

Тренд на жіночність зараз на піку своєї популярності, і саме тому блузи будуть просто усюди цієї весни! Дизайнер назвав наймомдніші моделі цього одягу, на які варто звернути увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Блузи ж жабо

Якщо побачите такі в магазинах, обов’язково приміряйте! Вони надають образу театральності, жіночності та аристократичності, немов ви — справжня імператриця.

Блузи з рукавами-ліхтариками

Об’ємні рукави ще один тренд з 80-х. Вони додають енергійності образу, підкреслюючи силу та впевненість.

Блузи з великим бантом

Такий варіант одягу додає шарму і нагадує естетику 80-х. Ідеально поєднується з джинсами або штанами.

Блузи зі стійкою

Вони часто виконані з шифону або сатину, додають легкості образу. Такі блузи мають гарний вигляд як зі штанами, так і з джинсами, вони підкреслюють елегантність і витонченість.

Блузи з шарфом

Цей аксесуар додає легкості та елегантності та гарно поєднується з будь-якими предметами гардероба і робить образ витонченим.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie