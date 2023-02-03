Боді, корсети і бандажна білизна: український бренд презентував колекцію до Дня закоханих

Український бренд представив кампейн колаборації, яку присвятив коханню.
Напередодні Дня святого Валентина український бренд білизни Fox Lingerie презентував колаборацію з київським ЦУМом. Колекція присвячена коханню, яке надихає, окриляє і дарує надію.
До капсули увійшли як бестселери бренду, так і нові моделі: боді, корсети, білизна і халати чорного та червоного кольорів.
Експериментальною річчю бренду став бандажний комплект з еластичного матеріалу, який можна одягати самостійно або поверх білизни як додатковий аксесуар.
Колекція вирізняться блискучими зірками та моделлю комбінезона з рукавами-панчохами. Приталений корсет разом із рукавичками та панчохами стане основою для особливих образів, а халати доповнять домашній гардероб.
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