Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Боді, корсети і бандажна білизна: український бренд презентував колекцію до Дня закоханих

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
255
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Боді, корсети і бандажна білизна: український бренд презентував колекцію до Дня закоханих

Український бренд представив кампейн колаборації, яку присвятив коханню.

Напередодні Дня святого Валентина український бренд білизни Fox Lingerie презентував колаборацію з київським ЦУМом. Колекція присвячена коханню, яке надихає, окриляє і дарує надію.

©
©

До капсули увійшли як бестселери бренду, так і нові моделі: боді, корсети, білизна і халати чорного та червоного кольорів.

©
©
©
©
©

Експериментальною річчю бренду став бандажний комплект з еластичного матеріалу, який можна одягати самостійно або поверх білизни як додатковий аксесуар.  

©

Колекція вирізняться блискучими зірками та моделлю комбінезона з рукавами-панчохами. Приталений корсет разом із рукавичками та панчохами стане основою для особливих образів, а халати доповнять домашній гардероб.

©
©
©
©
©

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
255
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація