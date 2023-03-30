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Боді з пікантним декольте і стильні бомбери: бренд Андре Тана презентував колекцію, виготовлену з переробленого пластику

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Боді з пікантним декольте і стильні бомбери: бренд Андре Тана презентував колекцію, виготовлену з переробленого пластику

Дизайнер у новій лінійці переосмислив глобальні зміни світу.

Український sustainable-бренд від дизайнера Андре Тана RDNT презентував нову колекцію, присвячену проблемам зміни клімату і їхнього впливу на людство.

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"Світ переживає значні зміни, природні катаклізми, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни відбиваються на житті кожного з нас. В Україні ми особливо сильно відчуваємо вплив війни та кризи. Усвідомлення цих проблем заохочує до розробки одягу, який буде привертати увагу до проблем нашого часу", - поділився дизайнер.

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Колекція складається із топів, боді, сорочок, світшотів, бомберів, парок, пуховиків, штанів та легінсів із авторським дизайном.

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Андре Тан досліджує, як одяг може полегшити процес трансформації і надихає нас до вирішення екологічних проблем. Більшість речей унісекс і виготовлені з переробленого пластику.

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Особливим айтемом лінійки є бомбер, який має назву "Земля". Він символізує наслідки зміни клімату на планеті. Зображення посух, підвищення рівня морів, танення льодовиків і глобальне потепління на бомбері нагадують про нашу відповідальність за збереження екології заради майбутнього.

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Дата публікації
Перегляди
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