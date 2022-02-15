Боді з пікантними вирізами та сукні з торочкою у новому дропі українського бренду

Боді з пікантними вирізами та сукні з торочкою у новому дропі українського бренду

Бренд Siyai презентував дроп, який складається з базових моделей із трендовими акцентами.

Український трикотажний бренд Siyai в очікуванні весни випустив новий дроп, в якому представлені базові та яскраві моделі. Вбрання поєднують у собі класику та тренди.

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Бренд пропонує сяяти у найцікавіших трендах нинішнього сезону: у боді та гольфах з пікантними вирізами на грудях та талії, а також у сукнях із торочкою.

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

У дропі представлені кардигани, джемпери з блискавкою або капюшоном для початку весни, а для більш теплої погоди вже знайомі топи, сукні довжини міді з торочкою на подолі і рукавах.

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

У кількох варіантах представлені костюми — класичний зі штанями кльош та кардиганом, а також зі спідницею з розрізами та подовженим джемпером.

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

Бренд пропонує розбавити гардероб новими яскравими фарбами — червоним, бузковим, синім, зеленим, жовтим та зеленим. Поєднувати їх можна з базовими відтінками або обирати монохромний образ.

Новий дроп бренду Siyai

Новий дроп бренду Siyai

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