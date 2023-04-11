Боді з сексуальним декольте і топи-бандо зі штанями: український бренд представив нову колекцію з шовку

Український бренд презентував весняну колекцію білизни і домашнього одягу.
Бренд Fox Lingerie представив чуттєву колекцію, виготовлену з шовку. До неї увійшла білизна у нових моделях, знакові боді у новій інтерпретації, домашні і спортивні комплекти.
Шовкова колекція - це продовження вже помітного переродження бренду у пошуках нових форм, експериментів та незвичних комбінацій.
Комплекти з ніжними рюшами й класичні трикутники значно вирізняються від комплектів із тонкого мережива з попередніх колекцій.
Для домашніх образів бренд пропонує топ-бандо з шортами або комплекти зі штанами.
Смілива деталь лінійки - стрепи, які чудово поєднуються з мінімалістичним гладким комплектом. Жодних зайвих деталей, лише шовковиста текстура і геометричні форми - усе це про triangle (трикутник).
Спортивний сет із топа з довгим рукавом і трусів із завищеною талією підійде як для занять йогою чи фітнесом, так і для міських образів.
Головний бестселер бренду протягом багатьох років – боді, яке також є виготовлене із шовку.
За словами засновниці бренду Юліани Гензель, шовк є надзвичайно компліментарним матеріалом, який робить повсякдення маленьким святом і дарує приємні відчуття комфорту.
Основні кольори колекції такі ж ніжні, як і шовк: блакитний, рожевий і коричневий. Доповнюють їх класичний чорний, теракотовий і сміливий леопардовий принт.
Читайте також:
- Рюші, декоративні квіти і вирізи у весняній колекції українського бренду
- Оверсайз-пальто, бомбер і базовий светр: весняна капсула українського бренду
- Боді з пікантним декольте і стильні бомбери: бренд Андре Тана презентував колекцію, виготовлену з переробленого пластику
- Сукні з квітковим принтом і речі з деніму: український бренд презентував весняну колекцію
- Романтичні блузки і котонові тренчі: український бренд презентував весняну колекцію