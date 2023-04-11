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Боді з сексуальним декольте і топи-бандо зі штанями: український бренд представив нову колекцію з шовку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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415
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Боді з сексуальним декольте і топи-бандо зі штанями: український бренд представив нову колекцію з шовку

Український бренд презентував весняну колекцію білизни і домашнього одягу.

Бренд Fox Lingerie представив чуттєву колекцію, виготовлену з шовку. До неї увійшла білизна у нових моделях, знакові боді у новій інтерпретації, домашні і спортивні комплекти.

Шовкова колекція - це продовження вже помітного переродження бренду у пошуках нових форм, експериментів та незвичних комбінацій.

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Комплекти з ніжними рюшами й класичні трикутники значно вирізняються від комплектів із тонкого мережива з попередніх колекцій.

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Для домашніх образів бренд пропонує топ-бандо з шортами або комплекти зі штанами.

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Смілива деталь лінійки - стрепи, які чудово поєднуються з мінімалістичним гладким комплектом. Жодних зайвих деталей, лише шовковиста текстура і геометричні форми - усе це про triangle (трикутник).

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Спортивний сет із топа з довгим рукавом і трусів із завищеною талією підійде як для занять йогою чи фітнесом, так і для міських образів.

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Головний бестселер бренду протягом багатьох років – боді, яке також є виготовлене із шовку.

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За словами засновниці бренду Юліани Гензель, шовк є надзвичайно компліментарним матеріалом, який робить повсякдення маленьким святом і дарує  приємні відчуття комфорту.

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Основні кольори колекції такі ж ніжні, як і шовк: блакитний, рожевий і коричневий. Доповнюють їх класичний чорний, теракотовий і сміливий леопардовий принт.

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Дата публікації
Перегляди
415
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