Боді з сексуальним декольте і топи-бандо зі штанями: український бренд представив нову колекцію з шовку

Бренд Fox Lingerie представив чуттєву колекцію, виготовлену з шовку. До неї увійшла білизна у нових моделях, знакові боді у новій інтерпретації, домашні і спортивні комплекти.

Шовкова колекція - це продовження вже помітного переродження бренду у пошуках нових форм, експериментів та незвичних комбінацій.

Комплекти з ніжними рюшами й класичні трикутники значно вирізняються від комплектів із тонкого мережива з попередніх колекцій.

Для домашніх образів бренд пропонує топ-бандо з шортами або комплекти зі штанами.

Смілива деталь лінійки - стрепи, які чудово поєднуються з мінімалістичним гладким комплектом. Жодних зайвих деталей, лише шовковиста текстура і геометричні форми - усе це про triangle (трикутник).

Спортивний сет із топа з довгим рукавом і трусів із завищеною талією підійде як для занять йогою чи фітнесом, так і для міських образів.

Головний бестселер бренду протягом багатьох років – боді, яке також є виготовлене із шовку.

За словами засновниці бренду Юліани Гензель, шовк є надзвичайно компліментарним матеріалом, який робить повсякдення маленьким святом і дарує приємні відчуття комфорту.

Основні кольори колекції такі ж ніжні, як і шовк: блакитний, рожевий і коричневий. Доповнюють їх класичний чорний, теракотовий і сміливий леопардовий принт.

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