Бохо, квітковий принт та асиметрія: Андре Тан назвав головні модні тренди літа 2025

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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КВІТКОВИЙ ПРИНТ

Тканини в квіточку — традиційний елемент літнього гардероба. Але сьогодні в пріоритеті садові квіти, а не тропічна флора. Квіткові візерунки можна побачити не лише на звичних сукнях і блузках, але й на джинсах, шкіряних куртках та аксесуарах.

АСИМЕТРІЯ

Асиметричні елементи — крій, вирізи, рукави або лінія низу це надійний спосіб зробити звичний предмет одягу цікавішим. Мінімум кольору, максимум форми.

БУДУАРНИЙ СТИЛЬ

Білизняний стиль впевнено перейшов з вечірньої моди в повсякденну. Особливо популярні сукні-комбінації, напівпрозорі тканини, тонкі бретелі й елементи мережива. Балансуй із жакетом чи шортами.

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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ

Сучасний мінімалізм це не просто базові бежеві костюми й блакитні джинси, а філософія чистоти ліній і тканин. Мінімум декору, точність крою, якісні матеріали.

ЕСТЕТИКА 70-Х

Нео-хіпі (вільні силуети, етнічні елементи, торочка, денім) та бохошик (легкі тканини, квіткові візерунки, замша) — два основних напрямки 2025 року.

ТРОХИ РOWER DRESSING

Прямі лінії, строгі силуети, оверсайз жакети, краватки. Усе це повернення моди до естетики 80-90-х і образу впевненої в собі жінки. Тренд має органічний вигляд на жінках з андрогінною зовнішністю, але з умілою стилізацією підходить усім.