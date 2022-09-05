Бомбери, косухи та напівпрозорі тканини: Андре Тан назвав головні хіти цієї осені

Український дизайнер розповів про головні модні хіти цієї осені, якими вам потрібно поповнити свій гардероб.

Напівпрозорі тканини

Важливою складовою наших луків стануть топи, сукні, туніки та спідниці із напівпрозорих матеріалів. Обережніше із цим трендом, головне - не переборщити.

Фото: Instagram Андре Тана

Бомбери

Якщо моя улюблена Ріанна це носить, це модно. Мова, звичайно, про бомбери, які Prada розшили квітами, а Khaite показали у варіанті із чорної шкіри.

Фото: Instagram Андре Тана

Косухи

Конкуренцію бомберам у повсякденних аутфітах становитимуть старі добрі шкіряні косухи. Актуальні як класичні моделі чорного кольору, так і альтернативні білі та кольорові. З широкими плечима - хітяра сезону!

Фото: Instagram Андре Тана

Пальто максі

Як сказав Кличко, наступний сезон буде суворим та холодним. Вибирайте верхній одяг довжини максі, щоб не замерзнути.

Фото: Instagram Андре Тана

Корсети та бюстьє

Футболки, блузи та топи сміливо міняйте на бюстьє та корсети. Надихайтеся колекціями Dior, Versace та Balmain.

Фото: Instagram Андре Тана

Колготки

У новому сезоні підбираємо колготки в тон основному образу або, за прикладом Chanel, вибираємо модель контрастного кольору, щоб носити з короткими спідницями, шортами та сукнями.

Фото: Instagram Андре Тана

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