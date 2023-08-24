Бра як верхній одяг - головний тренд літа, що минає: як зірки стритстайлу створювали з ним свої луки

Цей тренд дозволив цього літа почуватися трохи сміливішим, розкутішим і врятував від виснажливої спеки.

Бюстгальтер як повноцінний учасник образу - це зовсім не новинка і не дивина, адже побачити цей елемент гардеробу виставленим на показ можна було на стритстайлерах ще кілька десятків років тому. Однак лише цього року бра завоювали всезагальну любов, тим паче, що літо видалося дуже спекотним. Так відродився старий добрий тренд underwear-as-outerwear – спідня білизна, як верхній одяг.

Модники з Мілану, Нью-Йорка та Парижа стилізували бра абсолютно різних стилів та матеріалів з мініспідницями, чоботями, жакетами, надками та гламурними сумками. Найпопулярнішим стало, звичайно, поєднання бюстгальтера з нейтральним оверсайз жакетами.

Якщо вам здається, що такий образ матиме вульгарний вигляд, це зовсім не так. Просто потрібно дотримуватися простих правил: збалансувати верх і низ за допомогою широких чи вільних штанів, завищеної талії, об'ємної спідниці, додати прикрас. Найкраще вибирати однотонний щільний бюстгальтер. Він буде мати одночасно елегантний і сексуальний вигляд, але якщо ви захотіли образ з "родзинкою", то одягніть бра з бісеру, ланцюжків або мережива - це буде розкішно.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

До одержимості спідньою білизною як верхнім одягом також можна віднести сукні-комбінації, які зараз користуються популярністю та стали невід'ємною частиною будь-якого базового гардеробу, шовкові топи, шорти-труси.

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