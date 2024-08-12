Брелоки, намиста та м'які іграшки на сумках: новий модний тренд, який підкорює світ

Попри те, що Джейн Біркін пішла з життя, її модна спадщина продовжує свій шлях, оскільки світ поступово охоплює її любов до дрібниць.

Тиждень моди в Копенгагені завжди запам'ятовується незвичайним вбранням стритстайлерів та креативними колекціями дизайнерів. Часто саме на цьому заході зароджуються дуже оригінальні модні тренди (або згадуються давно забуті).

І поки в серпні дизайнери презентували світові в столиці Данії колекції сезону весна-літо 2025, модники, які прибули на цей Тиждень моди, зачаровували світ декором своїх сумок. Багато гостей заходу вирішили застосувати тренд Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Біркін-фікація вашої сумки), який став дуже популярним у TikTok, а його суть полягає в тому, щоб надати вашій сумці обжитий вигляд, максимально персоналізувати її за допомогою значних пам'ятних речей або просто милих аксесуарів.

Однак, якщо раніше цей тренд можна було побачити лише у деяких дівчат чи у соцмережах, то під час Тижня моди в Копенгагені вулиці просто заполонили модники з яскраво прикрашеними сумками. Хтось обвішував аксесуар брелоками у вигляді плюшевих іграшок, хтось ланцюжками, намистинами та різними кумедними дрібничками.

Фото: Getty Images

Такі прикраси створюють барвистий і грайливий контраст з однотонною нейтральною сумкою, а свою назву тренд отримав завдяки модній іконі Джейн Біркін, яка просто любила прикрашати сумки всілякими дрібничкам, хустками і шарфами. Оскільки це привертало увагу, іноді вона використовувала прикраси як знак протесту — клеїла наклейки на сумки, вішала різні брелоки організацій, які підтримувала.

Фото: Getty Images

Зараз Jane Birkin-ifying your bag — це чергова модна тенденція, але дуже мила і яскрава. Такі прикраси будуть дарувати радість багатьом і допомагати проявляти свій креатив.

Фото: Getty Images

А якщо судити ще й за минулими Тижнями моди в данській столиці, то можна сміливо стверджувати, що ця тенденція на прикраси сумок пошириться зі швидкістю світла і ми бачитимемо цей тренд ще й восени в інших містах.

Фото: Getty Images

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