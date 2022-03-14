Бренд Lanvin представив у новій колекції речі жовтих та синіх кольорів

Все частіше кольори нашого прапору з'являються на модних шоу.

Після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, багато брендів та відомих компаній підтримали нашу країну. Вони закрили свої бізнеси на території країни-агресора, а також оголосили про фінансову підтримку України.

Також багато брендів висловили свою підтримку через творчість, створивши вбрання та образи у синьо-жовтих кольорах, які символізують прапор України. Одним із таких брендів став французький Модний дім Lanvin.

Під час показу колекції осінь-зима креативний директор бренду Бруно Сіалеллі представив речі у синіх та жовтих відтінках.

Нагадаємо, що на масову появу кольорів нашого прапора у світі моди вплинув пост Інституту кольору Pantone, який той присвятив Україні. Тоді бренд представив два кольори: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow).

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