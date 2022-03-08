Бренд MustHave шиє жилети розгрузки та балаклави для армії і тероборони

Від початку російсько-української війни низка українських брендів перекваліфікувалися, заради допомоги Збройним Силам України та теробороні.
Наприклад, виробник жіночого одягу - бренд Andre Tan - відшиває на своїх виробництвах термобілизну, а бренд жіночого взуття Kachorovska запустили виробництво берців.
Також допомогти армії вирішив і бренд MustHave. Вже кілька днів поспіль вони допомагають нашій армії і теробороні міста Бердичів.
"Відшиваємо жилети розгрузки та балаклави. Дякуємо всім нашим співробітникам, які готові допомагати в ці часи! Наразі, ми готові обробляти запити, які зможемо виконувати в порядку черги. Якщо, у вас є інформація або потреба - напишіть нам. Але, маємо деякий дефіцит та проблеми з пошуком відповідної тканини. Тому є потреба, щоб ви мали тканину для пошиття. Віримо в перемогу! Віримо в ЗСУ! Слава Україні!"
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