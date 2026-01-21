ТСН у соціальних мережах

Брудні манжети — це новий шик: бренд Prada презентував колекцію, яка дійсно здивувала

Цю колекцію дизайнери навмисне наповнили «недосконалостями».

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Раф Сімонс і Міучча Прада презентували у Мілані нову колекцію чоловічого одягу на сезон осінь-зима 2026-2027. Цього разу дизайнери Prada знову могли здивувати, адже шоу запам’яталося низкою цікавих акцентів та стилістичних прийомів у образах, які сподобались не усім.

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Речі на подіумі були неначе спеціально зіпсовані: на комірах і манжетах були помітні плями (зроблені, звісно, спеціально), на комірах тканина неначе облізла і з-під неї виглядала інша, на тканині був використаний принт у вигляді плісняви, а також багато речей спеціально були пом’ятими.

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Називалась ця колекція Before and Next і ніби прагнула звернутися до минулого й водночас замислитися над тим, яким може бути майбутнє бренду. Це була знову спроба переосмислення дизайнерами ролі одягу.

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

Показ Prada на сезон осінь-зима 2026-2027 / © Getty Images

