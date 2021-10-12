Будуарні піжами, боді і мереживна білизна: кампейн нової колекції українського бренду

Бренд Fox Lingerie презентував лінійку, присвячену будуарному стилю.

З французького boudoir — приватна жіноча вітальня або спальня. Через деякий час це поняття стало і жанром фотографії, і стилем в одязі. Сьогодні інтимний і дуже чуттєвий будуар переживає відродження у новій колекції українського бренду білизни Fox lingerie.

Колекція Fox Lingerie

Колекція Fox Lingerie

У 1960-1970-і роки жінки стали більш розкутими, а все завдяки політичному і культурному прогресу, другій хвилі фемінізму та сексуальній революції. Елізабет Тейлор, Мерилін Монро, Ава Гарднер та інші ікони свого часу любили пінап, корсети і сукні з цим елементом, білизняний стиль і будуарні фотосесії.

Колекція Fox Lingerie

Сезон осінь-зима 2021/2022 бренд пропонує зустрічати революційно — у корсетах, боді з прозорими вставками і в атласних піжамах з топами, мереживній білизні. Головні відтінки цього сезону — чорний, білий, бежевий, сірий і червоний.

Колекція Fox Lingerie

Колекція Fox Lingerie

На створення колекції засновницю бренду Юліану Гензель надихнули сексуальність, сила і харизма жінок. За її словами, за допомогою будуарного стилю можна розкрити кожну дівчину, підкреслити її особливості.

Колекція Fox Lingerie

Кампейн колекції знімали у будуарних декораціях, але у сучасному прочитанні. На стику епох будуар заграв особливими фарбами, а додали атмосферности моделям високі зачіски та аксесуари — віяла, панчохи і рукавички. Все це цілком можна поєднувати з речами з нової колекції і у звичайному житті: міксувати корсети з джинсами і штанями, а піжами залишати виключно для домашнього проведення часу.

Колекція Fox Lingerie

Колекція Fox Lingerie

Колекція Fox Lingerie

Колекція Fox Lingerie

Колекція Fox Lingerie

Кампейн нової колекції бренду Fox Lingerie (12 фото)

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