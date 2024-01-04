Це було дуже зворушливо: наречена одягла на весілля сукню своєї дорогої бабусі

Це був безцінний сюрприз, який змусив усіх плакати.
Навесні 2023 року дівчина на ім'я Лора Вотлі вийшла заміж. У день весілля вона вирішила зробити сюрприз своїй бабусі Морін — одягти її весільну сукню, якій на той момент було вже 64 роки.
Сукня була довга, мереживна, мала довгі рукави і бант на попереку. Вбрання вона продемонструвала вже на весільному прийомі, який проводився в готелі Oxwich Bay у Свонсі, Велика Британія.
Реакцією бабусі Лора поділилася у своєму TikTok і ролик моментально став вірусним — наразі його подивилися вже 3 мільйони разів.
@laurawhatley6 when I surprised my nan by changing in her 60 years old wedding dress for first dance with my grandad #wedding #fyp #surprise #weddingdress #grandparents ♬ original sound — Laura Whatley
Потім, після демонстрації сукні бабусі, Лора вирушила танцювати перший танець зі своїм дідусем у цьому вбранні під пісню Френка Сінатри My Way. Поки Лора та її дідусь погойдувалися на танцполі, двоє гостей допомогли Морін підійти до онуки. Бабуся Морін перервала танець і міцно обійняла Лору.
@laurawhatley6 I can't believe how much my last post has blown up. Im incredibly grateful for all the lovely comments. This is the full version. Як ти може казати, що він був неабияк емоційний момент для мене і всього одного. #nansweddingdress #wedding #fyp #grandparents #marriage #firstdance #tiktokwedding #weddingdress ♬ original sound — Laura Whatley
"Це було дуже емоційно", — сказав Вотлі Newsweek. "Я була така приголомшена і така вдячна, що мої бабуся і дідусь були тут, щоб розділити зі мною мій особливий день. Я її єдина онука, тому можливість зробити це для неї означала для мене дуже багато".
"Моя бабуся розповідала мені все про свою сукню і згадала, що вона зберігається у неї на горищі", — сказав наречена. "Тому моїй мамі спала на думку ідея, що ми повинні піти і знайти її, коли бабусі не буде, і подивитися на неї". Тому поки Вотлі відволікала бабусю і дідуся, її мама і тітка пробралися на горище, щоб поглянути на сукню. "Я навіть не могла повірити, наскільки це було красиво", — сказав Вотлі. "Її треба було почистити, але розмір був ідеальний, мені не потрібно було жодних змін, просто нова блискавка".
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