Це було дуже зворушливо: наречена одягла на весілля сукню своєї дорогої бабусі

Навесні 2023 року дівчина на ім'я Лора Вотлі вийшла заміж. У день весілля вона вирішила зробити сюрприз своїй бабусі Морін — одягти її весільну сукню, якій на той момент було вже 64 роки.

Сукня була довга, мереживна, мала довгі рукави і бант на попереку. Вбрання вона продемонструвала вже на весільному прийомі, який проводився в готелі Oxwich Bay у Свонсі, Велика Британія.

Реакцією бабусі Лора поділилася у своєму TikTok і ролик моментально став вірусним — наразі його подивилися вже 3 мільйони разів.

Потім, після демонстрації сукні бабусі, Лора вирушила танцювати перший танець зі своїм дідусем у цьому вбранні під пісню Френка Сінатри My Way. Поки Лора та її дідусь погойдувалися на танцполі, двоє гостей допомогли Морін підійти до онуки. Бабуся Морін перервала танець і міцно обійняла Лору.

"Це було дуже емоційно", — сказав Вотлі Newsweek. "Я була така приголомшена і така вдячна, що мої бабуся і дідусь були тут, щоб розділити зі мною мій особливий день. Я її єдина онука, тому можливість зробити це для неї означала для мене дуже багато".

"Моя бабуся розповідала мені все про свою сукню і згадала, що вона зберігається у неї на горищі", — сказав наречена. "Тому моїй мамі спала на думку ідея, що ми повинні піти і знайти її, коли бабусі не буде, і подивитися на неї". Тому поки Вотлі відволікала бабусю і дідуся, її мама і тітка пробралися на горище, щоб поглянути на сукню. "Я навіть не могла повірити, наскільки це було красиво", — сказав Вотлі. "Її треба було почистити, але розмір був ідеальний, мені не потрібно було жодних змін, просто нова блискавка".

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