Це був ніжний образ: який вигляд мала акторка Лів Тайлер на своїй весільній вечірці

Зірка серії культових фільмів "Володар перстнів", акторка Лів Тайлер, 1998 року почала зустрічатися з британським музикантом Ройстоном Ленгдоном із гурту Spacehog. Вони заручилися в лютому 2001 року, але весілля зіграли не одразу, а лише через кілька років – 25 березня 2003 року на Барбадосі.

Який образ був на зірка в день святкування – невідомо, проте після повернення до Нью-Йорку вони вирішили влаштувати вечірку з нагоди весілля для рідних та друзів, повідомляло BBC. Пару заскочили папараці 25 квітня 2003 року у нижньому Мангеттені, коли вони тримавшись за руки виходили з машини та йшли на святкування.

На Лів була сукня від Alexander McQueen, яку вона носила в поєднанні з парою рожевих весільних босоніжок. Сукня була простою і зроблена з ніжної легкої тканини в ампірному стилі, рукави були виконані в стилі флаттер, а під грудьми її прикрашала вишивка бісером.

Лів Тайлер / Фото: Getty Images

Весільний образ наречена доповнила сережками-люстрами, романтичною зачіскою та ніжним макіяжем. На руці у Лів можна побачити розкішну каблучку з діамантом.

Лів Тайлер / Фото: Getty Images

Через рік після весілля у них народилася спільна дитина – син Майло Вільям. Однак шлюб зірок не протривав довго і 8 травня 2008 року вони підтвердили через своїх представників, що розлучаються.

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