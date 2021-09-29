Це красиво: українські дизайнери презентували колекцію з національними мотивами у США

Модельєри вбрали американських моделей в український одяг.

Українські дизайнери, які створюють одяг із традиційними національними мотивами, презентували свої колекції в американській столиці. Бренд традиційних вишиванок "Фоберіні" і колекція від законодавиці вітчизняної моди Роксолани Богуцької вбрали американських моделей в українське. Йдеться у сюжеті ТСН.

Професійна американська модель Таня продемонструвала ТСН свої українські образи. Крім того вона вивчила нове для себе українське слово "вишиванка".

Тетяні такий стиль через її далеке сербське коріння особливо до душі.

"Це дуже милий літній образ. Навіть на вихід чи упродовж дня. Дуже гарно", - сказала манекенниця.

Поруч із американками - українські дівчата, які живуть у США. Ірина професійна фінансистка, але їі відібрали для модних показів. Виходила вже на кількох і має своїх фаворитів.

"Я рожеве вдягала два дні тому, коли був показ у Вашингтоні на дні мод, і я би собі його з радістю придбала", - розповіла українка.

Вартість вбрання 800-700 доларів, але за таку роботу - за американськими і європейськими мірками, це нормальна ціна.

Роксолана Богуцька вбирає в українське і перших леді, і простих панянок. Її прем’єрний показ відбувся понад 20 років тому. Відтоді кожна колекція - це популяризація українських мотивів. Сукні, які вона привезла до Америки - це осучаснені традиції - орнаменти дизайнерка відшуковувала у стародавніх вишивках.

"Насправді це є орнамент, який ми взяли з традиційної борщівської вишиванки, можливо дуже рідкісний, можливо, не такий частий, але ми його модернізували і зробили вечірню сукню з етномотивами", - розповіла Богуцька.

Серед гостей модного показу - пані посол України у США. На шопінг в Оксани Маркарової часу небагато, каже, зазвичай обирає те, що презентує не лише їі, але й країну. У дипломатичному протоколі національне вбрання прирівняно до найбільш урочистого - і частину своєї колекції пані посол вже передала дорослим донькам.

"Звичайно, в мене є досить велика кількість вишиванок, зокрема старовинних, які зараз у старших дочок, вони їх носять більше. Найдорожча була сімейна вишиванка, але вона вже у старшої доньки в Марійки, вона її носить із задоволенням", - зазначила Оксана Маркарова.

Засновник вашингтонського модного тижня Йен Вільямз із українською модою знайомий давно, тож залюбки запросив колег.

"Що особливо мене захоплює в українських дизайнерах, які приїхали на тижні моди у Вашингтон - те, як вони використовують традиційні узори і підносять їх до рівня обкладинок модних журналів. Більше людей мають знати про українських модельєрів, які поєднують минуле і сучасність", - додав Йен Вільямз.

Ольга Кошеленко

Новини світу: бренди традиційного українського вбрання презентували колекції у США

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання