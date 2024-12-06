Це має бути у вашому гардеробі: Андре Тан назвав must-have зими 2024-2025

Відомий дизайнер знову дав поради українкам. Завдяки цим базовим та стильним речам ви будете мати дуже гарний вигляд цього холодного сезону.
1.Шуби з екохутра
Повернення у минуле! Шуби, які носили наші мами й бабусі в 80-х та 90-х, знову в тренді. Це точно найзатишніший акцент твого зимового образу.
2.Коричневий колір
Так, усі чекали червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості. Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи чи сумка – мастхев сезону.
3.Великі шарфи, палантини й накидки
Тренд на об’єм триває! Найкращими будуть шарфи та палантини, які підходять за кольором чи матеріалом до верхнього одягу. Це практично й дуже стильно.
4.Замша
Якщо боїшся носити замшеве взуття взимку, зроби ставку на аксесуари: сумки, рукавички чи навіть шапки із замші – це модно та практично.
5.Приталені жакети й пальта
Ретрошик в тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги. Доповни образ стильними чоботами-трубами – на підборах чи без, залежно від твого настрою.
Порадами дизайнер поділився на своїй сторінці у Instagram.
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